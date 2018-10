Nba, Clippers ko contro Oklahoma nonostante i 27 punti di Gallinari

Non bastano i 27 punti di Danilo Gallinari ai Clippers per vincere la sfida Nba contro gli Oklahoma City Thunder. Sul parquet della Chesapeake Energy Arena la franchigia californiana subisce la terza sconfitta stagionale su sette incontri cedendo ai padroni di casa 128-110. Partono bene i Clippers avanti 33-25 dopo il primo quarto e in vantaggio 67-54 all'intervallo lungo ma la rimonta di Oklahoma City si concretizza nel terzo quarto con un parziale di 39-10 che ribalta le sorti dell'incontro, 93-77, alla sirena i padroni di casa (2-4 in stagione) chiudono a +18. Il migliore dei Thunder è Russell Westbrook con 32 punti, stesso score per Paul George, doppia doppia di Steven Adams con 18 punti e 10 rimbalzi. Per i Clippers Gallinari è il migliore dei suoi con 27 punti e 3 rimbalzi in 27 minuti di gioco, 17 per Lou Williams, 15 per Tobias Harris. © RIPRODUZIONE RISERVATA