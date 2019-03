Nba, i Clippers battono i Celtics, 25 punti per Gallinari

Quinta vittoria di fila per i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari che nella notte superano 140-115 i Boston Celtics. Per l'azzurro 25 punti a referto, 2 assist e 5 rimbalzi nella vittoria che porta la franchigia californiana in sesta posizione nella Western Conference. Protagonista assoluto nella serata dello Staples Center è Lou Williams autore di 34 punti, score che lo porta ad essere il miglior realizzatore Nba partito dalla panchina: per Williams si tratta della 29esima partita chiusa sopra i 30 punti in carriera. La gara parte bene per i padroni di casa avanti 25-19 dopo il primo parziale con Gallinari che mette a segno 13 punti. All'intervallo il vantaggio sale a 62-49. I Celtics (41 a 27 in stagione) si rifanno sotto e nel terzo quarto una tripla di Gordon Hayward a 5'04 dalla sirena porta Boston a 72 a 81. I Clippers (39 a 29) ritornano a macinare punti e dopo aver toccato i 30 punti di vantaggio chiudono l'incontro a +25, 140-115. Il migliore a canestro dei Celtics è Terry Rozier autore di 26 punti, 22 per Jaylen Brown, 18 per Kyrie Irving. Boston interrompe a Los Angeles la striscia di vittorie consecutive che si ferma a 3.

