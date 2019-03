Nba, Boston domina Golden State grazie a un super Hayward

I Boston Celtics (39-26) si lasciano alle spalle un periodo negativo andando a cogliere un successo di prestigio con il netto punteggio di 128-95 alla Oracle Arena contro i campioni Nba in carica dei Golden State Warriors (44-20). A trascinare la squadra di coach Stevens ci pensa Gordon Hayward che sfodera una prova da 30 punti, 7 rimbalzi e 4 assist partendo dalla panchina. Oltre all'ex Utah Jazz, bene anche Kyrie Irving (19 punti e 11 assist), Jaylen Brown (18 punti) e Jayson Tatum (17 punti). I californiani, privi di Klay Thompson, subiscono la sconfitta più netta dal novembre 2009. Pesante successo esterno anche per Houston (39-25) che si impone 107-95 sul campo dei Toronto Raptors (46-19) trascinata dal solito James Harden che realizza 35 punti ben supportato da Gerald Green (18 punti). Ai canadese non bastano i 26 punti di Kawhi Leonard e la doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi di Pascal Siakam. Vittoria casalinga per i Philadelphia 76ers (41-23) che superano 114-106 gli Orlando Magic (30-36). Vista l'assenza di Joel Embiid, si pensando JJ Redick (26 punti) e Tobias Harris (21 punti e 12 rimbalzi) a firmare il successo Sixers.

