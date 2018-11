Nba, Belinelli realizza 15 punti, ma Spurs ko con Orlando

Marco Belinelli segna 15 punti ma non basta a San Antonio per evitare la sconfitta casalinga contro Orlando. Gli Spurs sono finiti al tappeto con i Magic per 117-110 all'AT&T Center. L'azzurro (2/4 da due, 2/5 da tre e 5/5 ai liberi) resta in campo 21 minuti mettendo a referto anche 3 rimbalzi e 2 assist. La vittoria dei Magic è firmata da Aaron Gordon con 26 punti. Brutta sconfitta interna anche per i Los Angeles Lakers, superati dai Toronto Raptors per 121-107. Tra i californiani non brilla LeBron James (18 punti) e non basta la prestazione generosa di Kyle Kuzma (24 punti) per evitare un k.o. che rende ancora più passivo il bilancio stagionale (4 vittorie e 6 sconfitte). I Raptors invece sorridono anche senza Kawhi Leonard, alle prese con problemi alla caviglia, e si godono l'ottima prestazione di Serge Ibaka, autore di 34 punti e 10 rimbalzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA