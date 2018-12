Nba, ai Lakers non basta LeBron: vincono gli Spurs

Spurs e Lakers non tradiscono le attese. San Antonio conquista un'importante vittoria in rimonta - risalendo da -15 punti - in casa contro LA, nonostante un LeBron James da 35 punti. Si chiude sul 133-120 e Marco Belinelli ci mette anche del suo, garantendo ai texani 11 punti. Golden State s'impone a Milwaukee per 105-95 e poco importa se Kevin Durant (per lui solo 8 punti) gioca una delle peggiori partite. La curiosità arriva da New York che, per una sera, sembra Torino: vengono esposti i trofei dello scudetto e della Coppa Italia, ma anche le sagome dei calciatori più rappresentativi: da Ronaldo a Chiellini a Dybala. C'è anche l'ambasciatore del club bianconero, David Trezeguet. I Brooklyn Nets possono contare anche sull'appoggio dei tifosi juventini che arrivano in anticipo per assistere al Derby d'Italia contro l'Inter, che precede di un paio d'ore il confronto Nba. La serata bianconera nella Grande mela porta bene anche ai Nets che superano addirittura Toronto, squadra capolista

© RIPRODUZIONE RISERVATA