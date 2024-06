Morto Jerry West, si è spento il leggendario 'Mr Logo' della NBA. Aveva 86 anni

Uno dei simboli del basket americano, 'Mr Logo', in quanto la sua sagoma è il simbolo del logo NBA. Si è spento Jerry West, il leggendario cestista statunitese, all'età di 86 anni. Un'icona degli anni '60 e '70 che ha vinto meno di quanto avrebbe potuto fare uno del suo talento. Un titolo NBA e una medaglia olimpica. La NBA ha ricordato Jerry tramite un tweet.

Morto Jerry West, icona dei Los Angeles Lakers

Si dice abbia ispirato con la sua eleganza di movimenti la silhouette che ancora oggi rappresenta la lega di basket più famosa al mondo. Tra i vari soprannomi, era chiamato anche 'Mr Clutch' per la sua capacità di segnare canestri nei momenti decisivi della partita. Una vita vissuta a Los Angeles, con la maglia dei Lakers (dal 1960 al 1974).

Dal 1976 ha intrapreso la carriera da allenatore e da dirigente.

Nel 1982 è stato nominato general manager dei Lakers, contribuendo a mantenere la franchigia nell'elite del basket americano. Ha scelto una leggenda come Kobe Bryant e ha architettato la trade per portare Shaquille O'Neal in gialloviola conquistando 6 titoli NBA con i Los Angeles Lakers, quelli che non erano arrivati da giocatore. E' stato l'architetto della squadra di Magic e Kareem, quella dello Showtime, vincendo però un anello anche nel 2000) e altri due ai Golden State Warriors. Già da tempo il suo nome è nella Hall of Fame.

Un'altra icona, moderna, dei Lakers, ha commentato la scomparsa di Jerry West. Si tratta di LeBron James: «Mi mancheranno tantissimo le nostre chiacchierate, mio carissimo amico. Le mie preghiere e i miei pensieri vanno alla tua splendida famiglia. Ti vorrò bene per sempre Jerry. Ora riposati in paradiso, amico».