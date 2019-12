Basket, l'Olimpia Milano stecca ancora. La Stella Rossa espugna il Forum 67-77

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La "mini crisi" della AX Milano in Eurolega è certificata dalla Stella Rossa che passa al Forume allunga a tre le sconfitte consecutive dell'Olimpia. Per i serbi invece è la terza vittoria in fila. Decide il parziale da 27-38 nei secondi venti minuti e una percentuale decisamente negativa da tre per i padroni di casa, 7/30 appena il 23 per cento. Per gli ospiti serata di grazia per Lorenzo Brown, 21 punti e sette assist, e Billy Baron con 17 punti. In casa Olimpia Sergio Rodriguez unico in doppia cifra con 14 punti.Milano deve fare a meno di Gudaitis e Micov infortunati e Cinciarini fuori per scelta tecnica. Al primo vantaggio della Stella Rossa, 6-9, Messina chiama time out. Belgrado, reduce da due vittorie consecutive, resta avanti 11-14. Moraschini mette cinque punti in fila, Milano è sotto 18-20 al decimo. L'Olimpia accetta la fisicità dei serbi, Brooks e Nedovic la tengono avanti 26-22 al 14esimo, poi 34-29. Al riposo lungo èDagli spogliatoi non rientra Nedovic per un risentimento alla coscia sinistra, si segna pochissimo e la partita resta in equilibrio: 45-45 al 25esimo. Milano sbanda in attacco, la Stella Rossa ne approfitta per piazzare un parziale da 0-10 per il 45-55 al 28esimo. Roll trova una delle poche triple di serata per ilcon cui si va al terzo riposo. Derrick Brown piazza la tripla del 53-62 e Milano fa una fatica immensa in attacco. Quando Rodriguez mette la tripla del 60-65 e Roll quella del 63-67 il Forum si infiamma. Mancano 3 minuti e mezzo e c'è ancora una partita. La Stella Rossa non trema e un Lorenzo Brown perfetto regala il successo, il terzo consecutivo per i serbi.Il cammino europeo della Ax riprenderà venerdì prossimo in casa dell'Asvel. Intanto, il team e il coach Messina hanno lanciato su Wishraiser una campagna di beneficenza che mette in palio per i donatori la possibilità di volare a Istanbul insieme alla squadra, soggiornare nello stesso hotel dell’Olimpia, assistere al match di Euroleague del prossimo 24 gennaio contro il Fenerbahce da posti riservati e partecipare, al ritorno in Italia, ad una cena con il coach Messina. Tutti possono partecipare con una donazione al contest benefico su www.wishraiser.com/olimpia. La campagna di raccolta fondi sosterrà l’impegno dellae i suoi numerosi progetti di solidarietà e contemporaneamente farà vivere un'esperienza unica e incredibile agli appassionati.