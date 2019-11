Milano senza problemi contro Pistoia: centrata la terza vittoria in fila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto facile per Milano che batte Pistoiae ottiene il terzo successo consecutivo in campionato, il settimo se si aggiunge anche l'Eurolega. La Ori Ora resiste per quattordici minuti, fino al 32-27, poi la AX allunga a fine secondo periodo e chiude definitivamente la partita con un terzo quarto da 33-15. Nedovic protagonista con 19 punti, 15 solo nel terzo periodo. In crecita Mack con 12 punti, Tarczewski 8 punti e sei rimbalzi. Landi 12 punti, Brandt e Wheatle, 10 punti a testa, gli unici a salvarsi per Pistoia che resta penultima con appena due punti in classifica.In un Forum semideserto, Milano lascia a riposo Rodriguez e Scola, mentre Gudaitis e Della Valle sono infortunati. Pistoia, seguita da quattro eroici tifosi, parte bene: 2-5 al terzo. Messina scuote i suoi dal torpore iniziale (che ben si accompagna con quello degli spalti) e l'Olimpia entra finalmente in partita con un parziale da 17-0 che segna la partita:19-5 al settimo. Il primo periodo si chiude. Pistoia si mette a difendere a zona, ma Brooks la batte con continuità. Al 14esimo è 30-21. Sfruttando qualche fallo di troppo della difesa milanese (3 quelli di Nedovic), Pistoia rientra 32-27 con i tiri liberi. Milano non si scompone e, senza grandi squilli, torna avantial riposo lungo.La Ax spinge quanto basta al ritorno in campo, Brooks e White trovano le triple del 50-34 al 24esimo. Mack fa cinque punti in fila ed è 61-36 al 26esimo. La partita di fatto si chiude qui. Nedovic è scatenato, 15 punti nel terzo quarto, e Milano chiudeal 30esimo (parziale 33-15). Sul 79-51, Messina decide di mandare in campo anche Gravaghi, classe 2003, bronzo con la nazionale Under 16 agli ultimi europei. Il ragazzino vuole segnare, prova due tiri in sospensione e una tripla, senza fortuna. Landi addolcisce la sconfitta dei toscani con un paio di triple. Finiscee Milano si prende una buona vittoria e sale al quinto posto a quota dieci punti.