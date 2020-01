La AX è solida, il Pana è battuto 96-87. L'Europa sorride all'Olimpia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' festa grande al Forum, l'Olimpia batte il Panathinaikos e festeggia come meglio non avrebbe potuto il suo ottantaquattresimo compleanno. Era infatti il 9 gennaio 1936 quando lo storico presidente Adolfo Bogoncelli decise di mettere una data certa ai natali delle "scarpette rosse". L'attualità dice che la AX vinceed la decima vittoria in Eurolega che mette al sicuro il doppio confronto contro i greci. Decide il secondo quarto da 25-16, poi Milano gestisce e vince con merito. Sergio Rodriguez 22 punti, Sykes 17.. Per il Pana, Fredette 28 con 5/8 da tre, Thomas 15, Calathes appena 4 punti con 1/10 dal campo ma 11 asssit.Milano, sotto gli occhi emozionati di Dan Peterson che compie gli anni nello stesso giorno dell'Olimpia, lascia fuori Nedovic, Burns, Cinciarini e Mack, ormai ai margini delle rotazioni. Si parte con un quintetto "alto": Rodriguez da play, Micov viene spostato a guardia, Brooks, Scola e Tarczewski sotto canestro. Il Pana parte forte, 2-8, ma Milano con pazienza rientra e sorpassa, 13-12, con la tripla di Roll. Il primo periodo si chiude. Moraschini ha energia, segna da tre punti, poi trova una schiacciata da urlo per il 24-18. L'Olimpia tocca il massimo vantaggio, 33-25, i greci non mollano, Milano allungaal riposo lungo. Moraschini è a 10 punti, Rodriguez a 9.Al rientro in campo, segnano tutti da tre da una parte e dall'altra. Milano resta avanti 58-49 al 26esimo. Sykes è ovunque, stoppa in difesa, segna da tre per il 68-55, chiude il terzo periodo sul. A differenza di altre partite, la AX costruisce proprio in questo quarto un vantaggio importante. Mitoglou trova la tripla del 78-65 al 33esimo, ma l'Olimpia controlla la partita con intelligenza. "Chacho" Rodriguez segna la quattordicesima tripla di serata per i padroni di casa per l'83-68 al 36esimo.mette cinque punti in fila per il 91-74, Fredette ne mette sette, il Pana torna sul 91-84 a 70 secondi dalla fine. Nel momento di maggiore difficoltà, Sykes si prende un antisportivo, Rodriguez la chiude. Finiscee stasera sale al sesto posto in Eurolega.Giornata negativa per le italiane in Europa, esclusa lache, alla fine di una partita altalenante e dal basso punteggio, batte Patrasso 63-59 e apre al meglio le Top 16 di Eurocup. Male la Virtus Bologna, sconfitta nettamente 99-81 a Belgrado dal partizan che fa il break nel secondo periodo (chiuso 36-19) e gestisce la partita. Sconfitte esterne anche per la Reyer Venezia, quasi mai in partita a Oldenburg. Recupera dal meno 26 al meno 8, ma alla fine soccombe 98-87. Stessa sorte per la Dolomiti Energia Trento che tiene bene in casa del Darussafaka, ma nel finale perde lucidità anche a causa di alcuni fischi arbitrali non favorevoli e perde 63-59. Perdono in Champions league il Banco Sardegna a Ostenda, 88-82, e lain casa contro il forte Digione, tra le favorite a vincere la competizione.