Milano, primo stop interno. L'Efes passa al Forum e vola in testa alla classifica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano stecca contro l'Efes Istanbul che espugna il Forume vola in testa in solitaria con otto vittorie su dieci partite di Eurolega. Si decide tutto nel finale quando dal 68 pari i turchi piazzano il parziale di 8-13 e Milano non riesce a replicare, perdendo l'imbattibilità interna in Europa. Fondamentale la percentuale dei liberi per l'Efes, il 96 per cento, con 23 su 24., Larkin 17 punti. Singleton 11 punti. Per Milano, Rodriguez 11 punti e 8 assist, insieme a Micov con 10 punti.Milano rinuncia ancora agli infortunati Gudaitis e Della Valle e ritrova Moraschini nei 12. Senza Dunston, l’Efes si affida a Pleiss in quintetto e il tedesco ripaga con i primi quattro punti della partita. Singleton lo sostiene sotto canestro e i turchi sono avanti 5-9 al quarto. Milano si conferma precisa da tre (meno da due punti) come da inizio stagione, 12-9 al settimo. Si va al primo riposo con l’Olimpia avanti. Partita in equilibrio per lunghi tratti, Sanli trova spazio sotto il canestro milanese, Scola lo imita, al 14esimo è 28-28. Larkin inventa cinque punti in fila, segna anche Beaubois per il 30-36. Milano con pazienza in attacco torna avanti 37-36. Al riposo lungo èL’Efes prova ad accelerare ad inizio ripresa, 49-57 con i canestri di Anderson e Micic. Milano con fatica torna al meno due, ma ancora Pleiss ritrova il 55-62. L’Olimpia si affida quasi sempre al tiro da tre, ma riesce a rimanere in scia, al 30esimo è. Mack e Micov riportano avanti Milano 67-64 all’interno di una partita molto intensa. Si segna poco, Milano sembra stanca, al 37esimo è 68-68. L'Efes non sbaglia un tiro libero e ritrova il 68-73, Messina chiama time out e ridisegna il quintetto. Nedovic segna da tre poi commette il quinto fallo, Simon segna un solo libero per il 71-77. Rodriguez mette la tripla del 74-77, poi sbaglia quella del pareggio. Larkin non sbaglia i liberi, finiscee l'Efes vola in testa in Eurolega. Milano non demerita ed esce tra gli applausi del Forum.