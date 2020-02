La AX Milano si butta via. L'Alba Berlino passa al Forum 96-102

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La AX Milano butta via una partita che potrebbe pesare in maniera determinante per la qualificazione ai play off di Eurolega. Al Forum finisceper l’Alba Berlino che dimostra di non meritare l’ultimo posto in classifica. I tedeschi segnano 57 punti nei secondi venti minuti e chiudono 10/22 da tre punti, pari al 45,5 per cento. Eriksson è il mattatore di serata con, Thiemann ne mette 13, Siva e Nnoko 12 a testa. All'Olimpia non basta Micov da 20 punti e Scola con 15. Rodriguez, a sprazzi, chiude con 13 punti e 9 assist. Venerdì di nuovo in campo nella difficile trasferta a Barcellona, l'ottavo posto è ancora della AX, ma il margine con il Fenerbahce e lo Zalgiris (oggi a valanga 94-69 sull'Olimpiacos) si sta riducendo. Resta in testa l'Efes che passa sul campo del Cska Mosca, vincendo la sua ventesima partita su 23. Larkin ancora decisivo con 22 punti. In tribuna a Milano anche Antonio Conte, allenatore dell'Inter, accolto con qualche fischio al suo ingresso.Ancora senza Moraschini, Brooks e Cinciarini, tutti infortunati, Milano parte bene, 8-2, poi 13-5 al quarto. Berlino con pazienza rientra, trova il primo vantaggio sul 17-20 e chiude avanti il primo periodo. La partita resta in equilibrio fino al 33 pari, poi i tedeschi provano l’allungo, 33-40 al 16esimo. Nedovic e Micov impediscono la fuga e al riposo lungo è. La parità non si schioda anche ad inizio di terzo periodo. Segna Eriksson, impatta Tarczewski sul 58. Rodriguez sale di tono, i lunghi di Milano sono più reattivi: al 27esimo è 67-62. L’Alba dimostra che l’ultimo posto sta stretto, impatta sul 69, e sorpassanel finale di terzo periodo.Il solito Eriksson e Cavanaugh dalla lunetta trovano il 75-88, Milano è in totale confusione. Rodriguez prova a dare ordine con assist e punti di qualità, l’Olimpia torna sotto 85-90 al 26esimo. La partita cambia completamente, ora è l’Alba a sentire la pressione. Micov mette i liberi del 91-93 al 38esimo. E’ l’ultimo sussulto, l'Alba non trema e chiudecon il Forum che si svuota perplesso. La qualificazione è tutta da conquistare.