Eurolega, Milano spazzata via dal Panathinaikos. Calathes incanta al PalaDesio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano stecca la partita più importante della stagione. Il Panathinaikos passa al Pala Banco Desioribaltando la differenza canestri e ponendo una seria ipoteca sul passaggio del turno. Alla AX ora serve una doppia impresa, contro Fenerbahce e Efes, per arrivare tra le prime otto. L'Olympiacos, che ha gli stessi punti, ha un calendario più facile, ma tutto può accadere. Decide il terzo periodo quando i greci piazzano un parziale da 17-28 e girano la partita. Incredibile27 punti, 14 assist e 8 rimbalzi. Langford, ex di turno, ne mette 17. Per Milano, bene Kuzminskas con 17 punti e in parte James, 16 punti, ma con 6/13 dal campo.Uno spettacolo interattivo sui dinosauri sfratta l'Olimpia dal Forum e si gioca a Desio. La partita è subito intensa, Milano trova il 5-0, ma il Pana, sospinta da tantissimi tifosi del famoso "Gate 13", sorpassa sul 13-13 e chiude avantiil primo quarto. I greci provano a scappare, 29-36, ma l'Olimpia non si scompone. Brooks e Jerrels trovano canestri importanti e i padroni di casa sono avantial riposo lungo.Negli spogliatoi, Rick Pitino chiede ai suoi di difendere meglio. Calathes e Thomas regalano il vantaggio greco sul 55-56 al 24esimo. Mike James fa vedere alcune perle della sua classe cristallina: 64-61 al 27esimo. Lo stesso ex Pana, però, commette il quarto fallo, i greci producono un parziale 0-11 per il vantaggio,, che chiude il terzo quarto. La AX è in confusione, Langford e Thomas allungano con decisione: 69-81 al 34esimo. Calathes e Kilpatrick sono infallibili, il Pana vola 79-93. Milano non ne ha più, finisceed è la sesta vittoria consecutiva per i bianco verdiA due giornate dal termine della stagione regolare, ilalla classifica, anche se il Cska Mosca, vittorioso nello scontro diretto 70-68, si avvicina a soli due punti. I turchi però mantengono dalla loro parte la differenza canestri. L'Efes resta in alto, il Barcellona al quinto posto. Baskonia compie l'impresa di serata battendo il Real Madrid e consolidando il sesto posto. Martedì al Forum per Milano servirà una vera impresa.