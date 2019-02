Milano vince in Eurolega ma la Corte di Appello conferma il 20-0 contro Pistoia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giornata agro dolce per l'Olimpia Milano. Perde in tribunale, ma vince in campo. Poche ore prima di scendere in campo la Corte di Appello della Federbasket ha confermato il 20-0 in favore di Pistoia e ha dichiarato scontata la giornata di squalifica di James Nunnaly. Pistoia dunque sale a 10 punti. In Eurolega invece arriva una vittoria scaccia crisi contro il Darussafaka. Al Forum finisce 90-78, ma l'Olimpia fatica 32 minuti per scrollarsi di dosso il fanalino di coda europeo. Decide un quarto periodo da 30-17. Kuzminskas 19 punti, 7/9 dal campo e 8 rimbalzi, e Jerrels, 16 punti con 4/6 da tre guidano i padroni di casa. Bene anche James con 18 punti. Per gli ospiti, 21 di Douglas (5/8 da tre) e 10 di Michael Eric, ex Brindisi.L'Olimpia, senza Gudaitis, Tarczewski e Cinciarini, ma con Nedovic recuperato almeno tra i 12, subisce l'intraprendenza iniziale dei turchi, avanti 7-10 al quarto. Milano sistema la mira e chiude avanti 19-17. Ozmizrak segna due triple e ospiti avanti 21-23. Kuzminskas è ispirato e Milano torna avanti 40-33. La tripla del 40-36 manda le squadre negli spogliatoi con Pianigiani che si lamenta perchè i suoi avrebbero potuto fare fallo prima di subire il tiro da tre.Al rientro, la AX prova l'allungo. Micov e James lanciano i padroni di casa 49-40, ma Douglas due volte da tre riduce sul 52-48 al 24esimo. Milano sbaglia molto in attacco, Ozmizrak con tre liberi riporta avanti il Darussafaka, 57-61. Kuzminskas da tre trova il 60-61 al trentesimo. Milano ha un sussulto e produce un parziale da 9-2: al 33esimo è avanti 69-63. Gli ospiti praticamente non segnano più e Milano la chiude con Nunnaly e Jerrels. Al 36esimo è 78-65. Finisce 90-78, l'Olimpia riavvicina i play off.Nelle altre partite vince ancora il Fenerbahce, 85-66 contro il Panathinaikos, e consolida il suo primato con 19 vinte e 3 perse. Nel big match di giornata il CSKA Mosca batte il Real Madrid 82-78. Barcellona e Efes convincenti. Importante vittoria del Baskonia contro il Bayern Monaco in chiave qualificazione ai play off, un piccolo favore a Milano che ora ha agganciato proprio le due squadre a quota 22, anche se la differenza canesri resta sfavorevole.