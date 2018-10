© RIPRODUZIONE RISERVATA

Milano bella a metà, sogna l’impresa contro il Real, ma alla fine cede in casa 85-91. Dopo un pessimo avvio, 28-13 per l’Olimpia nel primo quarto, i campioni d’Europa in carica si riavvicinano lentamente, sorpassano alla fine del terzo quarto con un parziale da 14-26 e con grande esperienza tengono negli ultimi dieci minuti. Pesano i due periodi centrali nei quali Madrid segna 54 punti, mentre Milano smarrisce completamente la via del canestro. James 21 punti e Micov 20 non bastano. Per il Real, Randolph 25 punti e 11 rimbalzi, Campasso 21 punti entrando dalla panchina, Tavares 12 punti. Tra 48 ore, Olimpia ancora in campo al Pireo contro l’Olimpiacos che ha espugnato il campo del Baskonia. Vincono anche Fenerbahce, Bayern Monaco (in volata sul Panathinaikos), Cska Mosca e Gran Canaria di un punto contro il Barcellona.Milano gioca un primo quarto quasi perfetto. Avanti 5-0, poi 9-4, dopo il pareggio del Real, è tutta una sinfonia del’Olimpia. James inventa un canestro impossibile e subisce il fallo convertendo il gioco da tre punti per il 16-9, Micov è immarcabile, anche per lui canestro e libero aggiuntivo per il 21-10, Gudaitis arpiona rimbalzi e segna il 25-13. Il primo quarto si chiude 28-13 con la tripla di Micov. La reazione del Real è affidata a Randolfh e Carroll: 30-23 al 13esimo. Pianigiani chiama time out e dalla sospensione Milano trova due triple consecutive con Jerrels e Bertans, 36-23, poi ancora Gudaitis raccoglie un rimbalzo offensivo, segna subisce il fallo e segna il libero supplementare per il 39-25. I Campioni in carica si ricordano di essere una squadra e sospinti da Randolph arrivano al 41-34. Bertans da tre e quattro punti in fila di Tarczewski rilanciano i padroni su 48-35. Al riposo lungo il Real chiude sotto di appena nove punti, 50-41, ed è già un ottimo risultato per come sono andate le cose al Forum.Al rientro in campo, Rudy Fernandez fa un ripasso ai diecimila del Forum di tutta la sua classe cristallina con un canestro ad altissimo potenziale di difficoltà, Randolph prosegue nella sua serata magica e Real a meno quattro, 54-50 al 25esimo. Milano è molto più fredda dal tiro da tre, Carroll pareggia sul 57, Tavares ne mette quattro in fila per il 57-61 del 28esimo. Gli arbitri dimenticano il fischietto per alcune azioni e in campo c’è un po’ di confusione. Si va all’ultimo riposo 64-67. Milano subisce nei due quarti centrali 54 punti e il parziale del solo terzo periodo è 14-26. Ora è una battaglia, Rudy da tre, Bertans risponde: 69-72 al 33esimo. Micov segna i liberi del contro sorpasso, 72-71, poi commette il suo quarto fallo. Campasso è preciso, segna e smazza assist al bacio. Madrid di nuovo avanti 75-79 al 34esimo. James trova la tripla dell’80-81, Campasso quella dell’80-84 tirando sulla sirena dei 24 secondi e a otto metri da canestro. Milano alza bandiera bianca, finisce 85-91. Ora si vola ad Atene per riprendere il feeling con la vittoria.