Bologna ci prova, ma vince Milano. EA7 avanti 1-0 in finale scudetto

Nessuna sorpresa in gara uno di finale scudetto. La Virtus ci prova nei primi venti 20 minuti, ma vince Milano 92-82. Decisivo il secondo tempo da 56-38 per i padroni di casa ed in particolare il 23-13 dal 69 pari del 33esimo. Per Milano è la quinta volta con almeno 90 punti segnati su otto partite giocate in questi play off. Per Bologna è la seconda sconfitta su 28 volte quando le Vu Nere finiscono avanti alla fine del terzo periodo. Era successo in stagione regolare a Brindisi con l’incredibile rimonta dei pugliesi dal meno 22 al più uno all’ultimo secondo, è successo questa sera con gli ultimi dieci minuti da 29-18 per i padroni di casa. Grande protagonista per l’EA7 Napier con 22 punti e 5/10 da tre. Hall 15, Shields 13. Per Bologna, Belinelli 19 punti, Shengelia 16 punti, Teodosic 15. Tra meno di 48 ore di nuovo in campo per gare due, sempre al Forum già tutto esaurito come stasera.

LA PARTITA

Bologna parte forte con un 0-10 di parziale che costringe Ettore Messina a chiamare subito time out. L’Olimpia non reagisce e la Virtus vola sul 9-19 poi si smarrisce e i padroni piazzano il 12-0 per il 21-19 di fine primo periodo. Bologna resetta e riparte, la difesa è molto efficace e torna in vantaggio 21-28 con le triple di Teodosic, poi 31-41. Milano ha un sussulto, ma Belinelli spegne gli entusiasmi sulla sirena. Al riposo lungo è 36-44.

Al rientro in campo, Milano sempre a inseguire, Bologna attacca bene il ferro con Hackett e Shengelia, 48-53 al 25esimo. Ancora una volta, la Virtus si smarrisce, Voigtmann e Baron con le triple, Melli con un tiro dai cinque metri danno il vantaggio interno: 56-53 al 27esimo. Si va punto a punto fino alla fine, Belinelli con astuzia trova un fallo su un tiro da tre e capitalizza con tre liberi segnati. Bologna è ancora avanti 63-64 al terzo riposo, ma l’Olimpia ha recuperato quasi tutto lo svantaggio. Milano mette il naso avanti 68-64, Belinelli la pareggia di nuovo sul 69-69 al 33esimo. E’ in pratica l’ultimo sussulto, Melli e Shields danno il 78-69, Hall l’84-74 al 37esimo. La Virtus non ne ha più, Milano vince 92-82 con l’ultimo parziale da 29-18.