Milano, che fatica contro il Bayern. Recupera venti punti e vince 79-78

Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio, 00:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incredibile Olimpia Milano, va sotto di 20 punti dopo 25 minuti, recupera e vince con un tiro libero di Nedovic contro il Bayern Monaco. Al Forum finiscecon un quarto parziale da 26-12. Milano vince l'undicesima partita in Eurolega, con altrettante sconfitte, e mantiene il settimo posto in classifica respingendo almeno stasera l'attacco del Fenerbahce che ha vinto a Berlino e resta gganciata alla qualificazione. Il Cska Mosca vince 78-69 il derby contro il Khimky con James da 21 punti e Voigtmann 15 punti e 14 rimbalzi. Vincono anche Olimpiacos, Barcellona e Real Madrid in volta a Tel Aviv (Campazzo 11 punti e 9 assist, Tavares 11 punti e 10 rimbalzi)Nella AX fa il suo esordio Drew Crawford, lo scorso anno con Cremona Mvp sia del campionato che della Coppa Italia. Dopo un avvio in equilibrio, 6-6, il Bayer è avanti 16-21, poi. King mette la tripla del 23-32 al 13esimo. Djedovic fa 30-40, Il Bayern tocca il +11, poi chiude avanti 38-45 al riposo lungo. Messina chiede ai suoi un cambio di mentalità, ma il Bayern trova un 5-0 al rientro in campo che manda i tedeschi sul 38-50 e arriva il minuto di sospensione per l’Olimpia dopo 62 secondi. Milano deraglia, Monroe segna il. Tarczewski e Nedovic riavvicinano al meno 11, ma i tedeschi tengono e chiudono 53-66. Rodriguez e Roll mettono cinque punti per il 58-66 e ora l’Olimpia è in partita. Micov, fino adesso irriconoscibile, trova la tripla del 61-68, poi quella del 68-70 al 35esimo. Milano ha diversi possessi per pareggiare, e anche andare avanti, ma gli attacchi producono solo errori.Finale incredibile. Il Bayern entra negli ultimi due minuti avanti 71-75. Micov da tre e una schiacciata volante di Tarczewski regalano ila 50 secondi dalla fine. Zipser e Nedovic non sbagliano ai liberi, 78-78. Il Bayern decide di fare fallo a sei secondi dalla fine. Nedovic segna il primo tiro libero, sbaglia il secondo, ma l'Olimpia è lestissima a prendere rimbalzo in attacco. Non c'è più tempo, finisce, il Forum esulta e respira. Coach Messina, a lungo insoddisfatto, prende per buono solo il risultato.