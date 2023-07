Michael Jordan sbarca in Sicilia: sarà ospite del Google Camp

Michael Jordan sbarca in Sicilia. La leggenda del basket è atterrato oggi, poco dopo le 14, all'aeroporto di Catania con il suo jet privato e accolto dall'amministratore delegato della Sac (Società Aeroporto Catania), Nico Torrisi. Qualche battuta, un paio di foto e poi via su un auto che lo porterà al Verdura Golf Resort di Sciacca, che quest'anno ospiterà il "Google Camp". L'evento riunisce in Sicilia uomini di affari, star dello spettacolo e dirigenti di multinazionali, che si incontrano per discutere e stabilire nuove strategie aziendali tra momenti di svago, musica e cibo nella splendida cornice siciliana.

Tra gli ospiti illustri che si sono alternati negli anni ci sono stati: il principe Harry d'Inghilterra, Elton John, Christine Lagarde (da fine 2019 presidente della Banca Centrale Europea), Rania di Giordania e poi ancora Madonna, Lady Gaga, Charlize Theron e George Clooney, oltre a Leonardo di Caprio, Will Smith, Lenny Kravitz e Andrea Boccelli.