Legadue, Virtus Roma a valanga sulla Leonis. Primo posto consolidato

Virtus Roma dilagante nel derby di ritorno contro la Leonis. La squadra di coach Bucchi espugna 73-94 il Palazzetto dello sport di Ferentino con una prova di grande autorità, consolidando il primato nel girone ovest della Legadue e allungando su Bergamo sconfitta in casa nel derby contro Treviglio. Troppo netto il divario tra le due squadre già dal primo quarto chiuso 8-23 in favore degli ospiti. All'Eurobasket non basta il cambio di panchina avvenuto in settimana, da Corbani a Nunzi, e l'esordio di Jones, 19 punti per l'ex Torino. La Virtus manda quattro uomini in doppia cifra (Sims come sempre in doppia doppia con 23 punti e 11 rimbalzi), tira 10/25 da 3 punti e prende 34 rimbalzi contro 13.Partita, come detto, già indirizzata nel primo quarto. Pronti via e gli ospiti sono avanti 0-7, poi 6-19 e 8-23 al decimo. Sims è già a dieci punti segnati. Santiangeli regala il massimo vantaggio, 11-31, poi la Leonis prova a rientrare con le triple: 21-33 al 16esimo. La Virtus torna in controllo della partita e chiude avanti 36-52 al riposo lungo.L'avvio di terzo quarto chiude definitivamente la partita. L'Eurobasket non riesce a rientrare, anche a causa delle rotazioni ridotte per l'infortunio a Piazza. Landi, Chessa e Sims regalano prima il 40-63, poi il 45-71 al 27esimo. Santiangeli da tre allunga fino al 52-77. Ultimi dieci minuti di toitale controllo per la Virtus, che ha l'unico demerito, se così vogliamo chiamarlo, di perdere l'ultimo parziale 21-17. Serve solo a rendere meno amara la serata storta dell'Eurobasket. Finisce 73-94, gioisce la Virtus sempre più prima ad Ovest.