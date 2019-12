Virtus Bologna da dieci e lode. Sassari e Milano raggiungono Brindisi

Ultimo aggiornamento: 03:42

Bologna fa dieci su dieci in campionato. Pur soffrendo contro Cantù, le Vu Nere non sbagliano un colpo e vincono la seconda partita in Fiera. Teodosic incanta ancora con. Dietro, con la sconfitta di Brindisi ieri a Trento, ne approfittano Sassari e Milano. La Dinamo trova il guizzo vincente ad inzio di terzo periodo con un parziale da 17-0 che spezza la partita, Milano vince senza brillare la quinta nelle ultime sei in campionato. Cremona sale a 12 in classifica, Varese raggiunge a 10 la Virtus Roma. Domenica prossima al Pala Pentassuglia Brindisi contro Sassari vale il secondo posto. In coda si infiamma la lotta salvezza,e vanno a quota sei, raggiungendo Cantù. Pesaro resta ancora, desolatamente, a zero punti, la salvezza sembra sempre più difficile.Settimana di grandi novità in casa Trieste. Allianz sarà lo sponsor di maglia per i prossimi tre anni e garantirà nuova linfa economica. Treviso, senza Logan e Imbrò, non ha intenzione di partecipare alla festa e scatta subito avanti 4-17, poial decimo con 5/8 da tre. Il pubblico fischia e Trieste si scuote: 20-30 al 14esimo, poi 28-35 eal riposo lungo trascinati da Justice già a 16 punti. La partita si innervosisce e si segna pochissimo, Alviti e Tessitori mettono due triple per il 35-46 al 26esimo. Elmore e Jones sembrano due elementi estranei per Trieste, ospiti avantial 30esimo. L'Allianz si trasforma e trova una rimonta clamorosa, 56-57 al 35esimo, proprio con i due giocatori fino a quel momento sotto tono. Cavaliero pareggia sul 59, Elmore mette due triple pazzesche per il 69-59, Treviso non segna più. Finiscecon un quarto periodo da 29-8. Interrotta la striscia di quattro sconfitte consecutive.Punti importanti in chiave salvezza da una parte e play off dall'altra. Dopo un avvio equilibrato, Venezia piazza il break, 10-21. Al decimo è 16-21, poi 22-21. Venezia ritrova la via del canestro con Watt e Bramos, 31-37, al riposo lungo è 41-46. Pistoia ha spirito di sacrificio e resta agganciata alla partita, 57 pari al 26esimo, 67 pari al 31esimo. Sul 71-70, Pistoia ha un'improvvisa accellerazione fino all'85-70 del 36esimo. Venezia pare tramortita ma trova la forza di rientrarea 30 secondi dalla fine. Johnson sbaglia, Venezia ha l'occasione del pareggio che spreca, nella stessa azione, prima con Daye, poi con Chappell e infine con Stone. Il Pala Carrara esplode di gioia, Reyer ancora senza vittorie in trasferta.Una vittoria per riprendersi il secondo posto. Avvio 6-8 al quarto, 15 pari al decimo. L'assenza di Horton, si parla di otto settimane di stop, non intimorisce la Leonessa, avanti 17-21 al 14esimo, poi 20-29 con la tripla di Warner. Al riposo lungo è. Incredibile quello che accade nei primi sette minuti del terzo periodo:e Sassari vola 56-42. Brescia limita i danni, 61-54 al 30esimo, ma non riesce a rientrare definitivamente. L'ultimo tentativo è con Sacchetti ad inizio di ultimo quarto (tripla per il 61-57) ma Gentile e Jerrels con le triple ricacciano indietro l'avversaria: 74-61 al 35'. Spissu gestisce fino alla sirena finale per il(Evans 20 punti, Spissu 16).Anche l'Olimpia non si lascia sfuggire l'occasione di agganciare Brindisi in classifica, ma la vittoria contro Reggio Emilia arriva al termine di una partita non brillantissima. Senza Mack e White, fuori per scelta tecnica, e Gudaitis ancora infortunato, Milano è avanti 12-5, poial decimo. Reggio tiene il ritmo molto basso e al riposo lungo Milano resta avanti. Il tiro da tre non aiuta i padroni di casa, mentre funziona per Reggio Emilia che mette il naso avanti al 25esimo, 51-54, prima di subire un parziale da 15-2 per il 66-56. Il terzo quarto si chiude 71-62. Milano resta avanti 80-71, ma Reggio Emilia torna sull'80-75. La tripla del meno due si spegne sul ferro e l'Olimpia vince. Micov e Scola 14 punti a testa, Tarczewski 11 punti e 11 rimbalzi.La Vuelle Pesaro vede Pistoia e Trieste allontanarsi ancora di più. La squadra marchigiana recupera Chapman e Miaschi, ma le soluzioni offensive sono ancora scarse. Al decimo, Cremona è avanti 13-18, al riposo lungo è già. Pesaro tira 1/16 da tre. Quando Happ segna il 33-51 al 24esimo, il pubblico di casa perde la pazienza e molti cominciano ad abbandonare il palazzo. Al 30esimo è. Pesaro prova a ritrovare quanto meno un pò di dignità, la tripla di Zanotti regala il 54-63 al 34esimo. E' un sussulto, Cremona controlla e chiude. Sanders fa 16 punti, Happ 12 con altrettanti rimbalzi. Per Pesaro si salva Barford, 15 punti e 11 rimbalzi, ma il 4/29 da tre non è percentuale adeguata per una squadra che vuole salvarsi.Bologna non si ferma più. L'avvio è di Cantù: 6-11, poi 17-21. La Virtus piazza il parziale 11-0 per il 28-21 ad inizio secondo periodo. Il vantaggio si dilata sul 36-26, ma gli ospiti rientrano con Wilson e Hayes, 36-34 al 17esimo. Bologna mantiene il +5,, al 20esimo. Con qualche sofferenza, la Virtus resta avanti 51-43 al 25esimo, poi arriva il break di fine terzo quarto, 69-49, e partita quasi chiusa. Teodosic incanta con canestri e assist (alla fine 15+11) di una qualità immensa, la Virtus conduce ancora 76-61 al 35esimo. C'è gloria anche per Lorenzo Deri, classe 2001, che mette dentro i liberi dell'che è il finale in Fiera per una Virtus ancora imbattuta.