Kobe, in 20mila allo Staple Center. La moglie: «Causa alla società dell'elicottero»

Sono più di 20 mila le persone che stanno affollando lo Staples Center di Los Angeles per l'ultimo saluto collettivo a Kobe Bryant e sua figlia Gianna. Il palco - 24 metri per 24, per la maglia di Kobe - è circondato da 35.000 rose rosse.

Lunga la lista delle star dello sport arrivate a uno Staples Center di Los Angeles stracolmo per l'ultimo saluto pubblico a Kobe Bryant, sua figlia Gianna e le altre vittime dello schianto dell'elicottero. Presente Phil Jackson, il suo storico allenatore ai Lakers, non troppo distante da Gregg Popovich, coach della Nazionale statunitense e dei San Antonio Spurs, di quelli attuali e di quelli gloriosi di Manu Ginobili, Tony Parker e Tim Duncan, che sono seduti al suo fianco. Tante stelle del passato più o meno recente (Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar, Dwayne Wade, Shaquille O'Neal, Jerry West, Byron Scott, James Worthy, Steve Nash, Jason Kidd) e molti protagonisti della Nba dei giorni nostri (Steph Curry, James Harden, Anthony Davis, Rajon Rondo, Russell Westbrook, Chris Paul). Tanti ovviamente anche i personaggi dello spettacolo, a cominciare dal rapper Snoop Dogg.



Vanessa, la vedova dinel suo discorso allo Staples Center, ha annunciato di aver fatto causa alla società proprietaria dell'elicottero che un mese fa è caduto nella nebbia in California uccidendo suo marito e la figlia di 13 anni. Secondo la donna, il pilota (anche lui morto nell'incidente) fu negligente nel volare con quelle condizioni meteo.

