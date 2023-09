Italia-Stati Uniti: dove vederla, orario e precedenti dei quarti di finale del Mondiale

Manca sempre meno all'appuntamento con la storia. L'Italbasket è chiamata all'impresa contro una delle favorite per la vittoria del Mondiale: gli Stati Uniti. Dopo aver vinto il proprio girone, battendo la Serbia nell'ultima partita della seconda fase, gli azzurri di Pozzecco affrontano gli Usa nei quarti di finali iridati, 25 anni dopo l'ultima volta.

Orario

Il match tra Italia e Stati Uniti si giocherà martedì 5 settembre nella sfida in programma alle 14.40 alla Mall of Asia Arena di Manila, nelle Filippine.

Dove vederla

Italia-Usa sarà visibile in chiaro sulla Rai, ma anche su Sky e Dazn. Si potrà seguire quindi la partita anche in streaming su Raiplay, SkyGo, Now e la piattaforma Dazn.

I precedenti

Due i precedenti tra Italia e Stati Uniti, entrambi ai Mondiali e entrambi terminati con la vittoria degli Usa: ai quarti di finale del 1998 la Nazionale americana si impose 80-77, mentre nella fase a gironi del 2006 la vittoria fu più netta: 94-85.