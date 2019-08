Tegola per l'Italia: Melli non ce la fa, salta i Mondiali

Ultimo aggiornamento: 14:22

La tegola, tanto temuta, è arrivata.non parteciperà alche si svolgerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. L'azzurro, operatosi al ginocchio il 27 giugno, fa sapere la Federbasket, non riuscirà a recuperare in tempo per aggregarsi alla squadra. Una rinuncia importante per, che dovrà fare a meno di uno dei suoi tre Nba - l'azzurro è da poco entrato a far parte del roster del– e spera di non dover rinunciare anche a Danilo Gallinari Intanto, dopo due giorni di riposo, i 15 convocati dal ct azzurro si sono ritrovati stamani al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa di Roma per proseguire la preparazione. Oggi doppia seduta di allenamento, domani, mercoledì 14 agosto, è in programma uno scrimmage contro il Venezuela, già affrontato e battuto sabato scorso nella Verona Basketball Cup. Le sessioni di allenamento a Roma saranno a porte chiuse. Nel giorno di Ferragosto, la squadra volerà alla volta di Atene per giocare ildal 16 al 18 agosto contro Grecia, Serbia e Turchia, in questo ordine.