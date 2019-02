Italia sconfitta 86-73 in Lituania. A luglio la lista dei convocati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ottenuto il pass per icon la vittoria in casa contro l'Ungheria, l'vuole chiudere in bellezza il girone di qualificazione contro la, sconfitta all'andata a Brescia. Alla Svyturio Arena finisce male, azzurri sconfitti 86-73 e quasi mai in partita. Non bastano i 22 punti di Michele Vitali e i 10 di Aradori. Esordio in Nazionale per Moraschini con 4 punti. I lituani mandano cinque uomini in doppia cifra e tirano con il 43 per cento da tre contro il 29 azzurro.Senza i giocatori dell'Olimpia Milano rimasti a casa,sceglie Luca Vitali, Tonut, Gentile, Pascolo e Biligha. Nella Lituania c'è Mockevicius, centro della Vuelle Pesaro. Pascolo segna il primo canestro della partita, poi però i lituani salgono di tono: 12-4 al quarto. Sempre Pascolo riavvicina gli azzurri sul 14-10, ma il primo quarto finisce 25-16 per i padroni di casa. L'Italia sbaglia molto in attacco, Ricci commette il secondo fallo personale, Lituania avanti 33-21 al 14esimo. Michele Vitali prova a scuotere l'Italbasket, ma i lituani sono più reattivi e Giedraitis trova il 42-28. L'Italia sbanda nel finale e i padroni di casa chiudono con il massimo vantaggio, 47-29, con il 58 per cento da tre punti.Dagli spogliatoi l'Italia torna in campo con Riccardo Moraschini, esordio inmaggiore per il giocatore della Happy Casa Brindisi e primi due punti segnati. Non cambia però inerzia e punteggio della partita: al 26esimo è 55-39. Ancora Moraschini con due tiri liberi riduce sul 59-47. All'ultimo riposo è 61-51 con piccoli segnali di ripresa. E' un sussulto, la Lituania riprende a macinare e un parziale di 15-2 rimette le cose a posto: 76-53 al 34esimo.e Filloy sono gli ultimi ad arrendersi, 79-64 al 37esimo. Finisce 86-73, ora è tempo di riflessioni per coach Sacchetti, entro fine luglio la lista dei dodici. Torneranno i big assenti in queste finestre?