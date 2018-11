Italia, ecco i convocati per la partita contro la Lituania: torna Gentile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ct Meo Sacchetti ha scelto i 12 giocatori che scenderanno domani, 29 novembre (ore 20:15), sul parquet del PalaLeonessa di Brescia per la gara di FIBA Basketball World Cup 2019 European Qualifiers contro la Lituania. Tra le novità il ritorno in azzurro per Alessandro Gentile e l'esordio assoluto di Giampaolo Ricci. L'Italia, seconda forza del raggruppamento con 6 vittorie e 2 sconfitte, è in piena corsa per uno dei due posti ancora a disposizione per staccare il pass per l'ingresso fra le 32 Nazionali del Mondiale cinese. Questi i convocati: Pietro Aradori (1988, 196, A, Segafredo Virtus Bologna) Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, Movistar Estudiantes Madrid - Spagna) Paul Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer Venezia) Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia) Ariel Filloy (1987, 190, P, Sidigas Avellino) Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Vanoli Cremona) Awudu Abass (1993, 200, A, Germani Basket Brescia) Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia) Michele Vitali (1991, 196, G, MoraBanc Andorra - Spagna) Christian Burns (1985, 203, A/C, A|X Armani Exchange Milano) Achille Polonara (1991, 205, A, Banco di Sardegna Sassari) Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia). - Giocatori a disposizione Leonardo Candi (1997, 190, P, Grissin Bon Reggio Emilia) Simone Fontecchio (1995, 203, A, A|X Armani Exchange Milano) Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Dè Longhi Treviso) Riccardo Moraschini (1991, 194, G/A, Happy Casa Brindisi).