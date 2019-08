A Verona Italbasket a valanga sul Senegal. Domani la Russia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto facile per l'Italia nella prima giornata del torneo di Verona. Al Pala Olimpia finiscecontro un Senegal mai in partita. Migliori realizzatori Aradori e MIchele Vitali con 15 punti. E' una giornata tutta a tinte azzurre grazie anche alla bella vittoria delle ragazze dell'Under 20 che hanno superato la Spagna nei quarti di finale degli Europei e sabato potranno giocarsi la finalissima dopo aver perso le prime due partite del torneo.Assenti Datome, Cinciarini e Gallinari per tutto il torneo (oggi il Gallo compie 31 anni) e con Moraschini e Tessitori fuori per rotazione, gli azzurri partono subito forte contro gli africani arrivati solo in mattinata a Verona e quindi a corto di preparazione. Hackett sigla il 10-2, poi l'Italia dilaga 18-4 e chiude il primo quarto 31-10 con le triple di Brian Sacchetti. Al 15esimo è 45-20, al riposo lungo. Gli ultimi due quarti servono a coach Sacchetti per sperimentare alcune soluzioni con quintetti bassi e tutti i play in rotazione. Al 30esimo è 68-32, il finale è dilagantecon ottime giocate di Abass, Michele Vitalia e di capitan Aradori.Domani il torneo prosegue con l'impegno contro la Russia, sabato sarà il turno del Venezuela. Al termine della tre giorni veronese, coach Sacchetti ufficializzeràprima di partire alla volta di Roma per un mini raduno e poi andare ad Atene per il prestigioso torneo dell'Acropolis previsto dal 16 al 18 agosto. Avversarie Grecia, Turchia e Serbia che intanto ha ufficializzato l'esclusione dell'ex Varese Avramovic e di Nikola Jovanovic della Dolomiti Trentino Energia.