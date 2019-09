Petrucci: «Rivoluzione delle Nazionali, Pozzecco ct dell'Italia sperimentale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BARI «Gianmarco Pozzecco sarà l’allenatore della Nazionale sperimentale maschile che farà attività nell’estate 2020. L’altra grande novità è che Salvatore Trainotti diventa responsabile sviluppo settore squadre nazionali. Rimarrà a Trento a fare il gm, ma lavorerà anche per la Federazione, a stretto contatto con Romeo Sacchetti e Andrea Capobianco che diventerà coordinatore tecnico del settore squadre nazionali giovanili e tornerà ad allenare la nazionale femminile». Così Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, che incontriamo a Bari, sede della Supercoppa Italiana, prima del Consiglio federale. E aggiunge: «Trainotti si occuperà del rapporto che c’è tra la lega e il settore squadre nazionali e scouting per i ragazzi che hanno il passaporto o che non ce l’hanno ancora, di tutti quelli che la federazione già monitora in prospettiva di questo famoso ricambio generazionale di cui si parla tanto».«Non si può dire che questo mondiale appena finito non abbia portato dei risultati. Volevamo qualificarci al pre olimpico e il risultato minimo l’abbiamo ottenuto. Ora vogliamo rinnovarci. Certo, la sconfitta contro la Spagna lascia l’amaro in bocca, ci siamo andati davvero vicini. Magari potevamo essere eliminati ugualmente, ma sarebbe stata una vittoria prestigiosa, per i giocatori, per i tifosi, per tutto il movimento».«È difficile per tutti, nessuno pensa che giocare contro di noi sarà una passeggiata. Scariolo, da persona onesta quale è, ha detto che le due partite più difficili sono state contro l’Italia e l’Australia, quindi anche noi siamo temuti. La Serbia stessa sa che contro di noi non sarà una passeggiata. Sappiamo per certo che i nostri Nba, Melli compreso che ai mondiali abbiamo patito come un’assenza pesantissima, e quelli che giocano l’Eurolega vogliono esserci e già questo mi conforta. Andare a Tokyo non è solo un sogno e Sacchetti, Molin e tutto lo staff tecnico lo sanno bene, così come la Federazione».«La popolarità di uno sport è quando tocchi i grossi centri, Bari è uno di questi, o Pesaro, altra realtà alla quale siamo molto legati. Roma vuole candidarsi per la Coppa Italia 2021 e lo merita come lo merita la famiglia Toti che fa tanti sacrifici. Abbiamo un’altra realtà a Roma, l’Eurobasket, costretta ad emigrare a causa della mancanza di impianti adeguati. Una cosa inconcepibile per la capitale e l’Italia intera. Un grande applauso merita il nuovo Pala Lido, grazie all’impegno del signor Armani e del Comune di Milano. Nell’anno in cui l’Olimpia vuole tornare a vincere mi pare un’ottima cosa. Attenzione a Bologna, Venezia e Sassari».«Come ho avuto modo di dire anche sulle vostre colonne, ho particolare affetto per il Coni, ma non vogliamo e possiamo fare guerra al Governo. C’è una legge di Stato passata in giudicato per la parte che conosciamo e ci saranno i decreti attuativi. Oggi è Rocco Sabelli che gestisce la cassa e fare discorsi di sentimento o legati al passato non serve. Per esperienza, i professori me li scelgo, non me li faccio dare».