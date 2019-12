La Virtus Roma fa l'impresa a Trento. Bologna batte Brindisi

Ultimo aggiornamento: 22:25

Grande impresa della Virtus Roma che passa a Trentoe sale a quota 14 in classifica. Ora la Coppa Italia non è più un sogno. Con la sconfitta di Brindisi in casa della Virtus Bologna, la squadra di coach Bucchi la aggancia in classifica al pari di Fortitudo Bologna e Brescia che domani riposa. E domenica prossima al Pala Eur proprio contro la Leonessa si giocherà grandi possibilità per arrivare a Pesaro per le finali.Domani le altre partite. Spicca Umana Venezia contro AX Milano, vanno in campo gli ultimi quattro scudetti vinti in serie A, anche se le due squadre non si sono mai incontrate in finale. Bella partita anche a Sassari tra il, rispettivamente seconda contro sesta in classifica e divise da soli due punti. A Cantù esordisce Joe Ragland contro una Treviso lanciata. Pesaro cerca i primi due punti in classifica a Varese.Roma rinuncia all'ultimo minuto a Roberto Rullo colpito dalla febbre alta. Ritmi altissimi nel primo periodo, Trento avanti 18-13, ma Roma trova il pareggio allo scadere sul. Il primo vantaggio ospite, 32-33, lo trova Moore con canestro e libero aggiuntivo. La Virtus si perde, Trento fa un parziale 10-0 per il 42-33 al 16esimo. Roma si riorganizza, 46-42. Al riposo lungo è. Trento prova a scappare. 59-50, sfruttando le tante palle perse dei romani. Nonostante tutto, la Virtus resta aggrappata alla partita: al 30esimo è 67-60. L'inizio di ultimo periodo è tutto di marca giallorossa, parziale di 0-18 guidato dal solito Dyson per il 67-78 al 34esimo. Trento prova a rientrare: 75-82 con la tripla di Blackmon, ma Roma controlla e vince. Dyson 23 punti e sette assist, Buford 18, Jefferson 17 con 11 rimbalzi. I 28 punti di Blackmon e i 13 di Ale Gentile non bastano ai padroni di casa, ora più vicini alla zona salvezza.Viaggio avventuroso quello della squadra pugliese il cui volo ieri pomeriggio è stato annullato per la nevicata a Bologna. Partenza in treno e arrivo questa mattina alle 6. La Happy Casa parte bene, 4-10 al quarto, poi 13-17. La Virtus sistema le percentuali in attacco e progressivamente scappa via: 22-18, poi 38-26 e 43-32 al 16esimo. Al riposo lungo ècon ben 15 assist di squadra. Brindisi non segna più, la Segafredo vola 69-50 al 25esimo. Gli ospiti cercano qualche giocata di prestigio, 71-59 al 28esimo. Ma la Virtus, guidata da Tedosic (alla fine 10 punti e 10 assist), riparte. Al 34esimo è 88-71,. Cournooh ne scrive 15 punti, Gaines e Weems 14 a testa, Markovic sette assist. A Brindisi non bastano Banks da 22 punti e Thmpson da 19. Stone ne fa 18 con 8 rimbalzi, ma il resto della squadra non incide. Bologna alla undicesima vittoria in campionato