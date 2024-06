Germania-Scozia: dove vedere la gara di inaugurazione degli Europei 2024, orario e probabili formazioni

Gli Europei 2024 cominciano domani venerdì 14 giugno con la Germania da padrona di casa scende in campo per prima. Ad affrontare Kroos e compagni sarà la Scozia che cercherà di dire la sua in un gruppo (il Girone a) non proprio semplice con Ungheria e Svizzera. Più fanalino di coda che candidata a una qualificazione al prossimo turno, la rappresentante del Regno Unito aprirà insieme ai tedeschi la manifestazione che si concluderà con la finale del 14 luglio.

Germania-Scozia: data e orario

Germania-Scozia è valida per la prima giornata ei gironi degli Europei 2024 e va in scena venerdì 14 giugno alle ore 21.00.

I 22 giocatori che sono stati convocati e scelti dai rispettivi allenatori come titolari scenderanno in campo nell'Allianz Arena.

Dove vedere Germania-Scozia

La partita è visibile in chiaro sulla Rai, che offre le immagini in diretta televisiva su Rai 1. Inoltre, è possibile assistere alla gara anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Infine, è possibile vedere al partita anche in streaming su Now, Sky Go e Rai Play.

Probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gundogan; Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

Scozia (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. Ct. Clarke.

Il Girone

Germania e Scozia fanno parte del Girone A in cui ci sono anche Svizzera e Ungheria.

Germania

Svizzera

Ungheria

Scozia