Gallinari, 20 punti e successo contro i Cavs. Boston e Phila senza problemi

Nella notte NBA un super Danilo Gallinari aiuta Atlanta a battere i Cleveland Cavaliers: finisce 100-82 e l'azzurro parte in quintetto e segna 20 punti nel quinto successo consecutivo degli Hawks. Gioia anche per Nicolò Melli, che partecipa al largo successo di New Orleans sui Clippers (135-115): decisivo un grande Zion Williamson con 27 punti e 13/16 al tiro. In campo anche l'altro azzurro, autore di 2 punti, 3 rimbalzi e 2 assist nei 7' concessi da Van Gundy. Tutto facile per Philadelphia contro San Antonio e per Boston su Houston (ora a quota 16 sconfitte consecutive), Minnesota sorprende Portland con un super Anthony Edwards (34 punti e 6 triple). Successi per Chicago e Miami, OKC rimonta Memphis mentre Golden State festeggia il compleanno di Steph Curry battendo Utah.

APPROFONDIMENTI BASKET NCAA Tempo di March Madness, la macchina milionaria che ferma anche la Nba BASKET NBA LeVert torna in campo dopo il tumore: la vita è adesso

I risultati delle partite della notte NBA:

Orlando Magic-Miami Heat 97-102;

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 100-82;

Houston Rockets-Boston Celtics 107-134;

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 114-112;

Chicago Bulls-Toronto Raptors 118-95;

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers 135-115;

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 128-122;

Golden State Warriors-Utah Jazz 131-119;

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs 134-99.

© RIPRODUZIONE RISERVATA