Basket, a Milano la Final Eight di Coppa Italia 2021

Milano ospiterà la prossima Final Eight di Coppa Italia di basket. L'appuntamento è dall'11 al 14 febbraio 2014 al Mediolanum Forum.

Lo ha ufficializzato l'assemblea della Lba, Lega Basket di Serie A che, riunita in videoconferenza, ha approvato all'unanimità il budget economico finanziario 2020-2021 e la fusione per incorporazione della società So.Ba.Sa, proprietaria del patrimonio immobiliare della Lega Basket, nella stessa Lega Basket. .

Nel corso dell'assemblea, il presidente Umberto Gandini ha illustrato ai club «la situazione in merito alle richieste presentate al Governo, in particolare riguardo all'iter relativo al decreto attuativo del Credito di Imposta e alla contribuzione a fondo perduto in grado di garantire liquidità ai club che, continuando a giocare a porte chiuse, affrontano pesanti conseguenze sui loro ricavi».

