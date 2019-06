Europei donne, Italia sconfitta dall'Ungheria. Contro la Slovenia sarà decisiva

Ultimo aggiornamento: 20:28

Sconfitta azzurra nella seconda giornata degli Europei femminili di Serbia e Lettonia. A Nis finiscecontro l'Ungheria che con due vittorie è già prima nel girone. L'Italia, anche grazie alla vittoria della Slovenia sulla Turchia, è certa di giocarsi un piazzamento, ma sarà determinante una vittoria contro la stessa Slovenia domenica prossima. La squadra azzurra paga una pessima serata al tiro,, appena il 25 per cento. Magiare quasi sempre avanti, vincono con grande solidità, tirano meglio (36%) e prendono più rimbalzi, 46 contro 40. Horti, 208 centimetri, 13 punti, 10 ciascuna per Turner e Hatar. All'Italia non bastano i 16 punti di Sottana e i 12 di Cinili. Bene anche Cubaj con 10 rimbalzi.Caterina Dotto in quintetto, la genella Francesca, sopo lo spavento per la caduta di ieri, ha recuperato ed è in panchina. Avvio azzurro, 6-2, ma l'Ungheria prende le misure, 6-13 al sesto, poial primo riposo. Le magiare, più alte e più fisiche, trovano il massimo vantaggio sul 14-25. Crespi chiama un time out molto sereno e le ragazze tornano in campo con altro spirito. Parziale da 12-0 firmato da Zandalsini, Romeo e Cinili e vantaggioal riposo lungo, pur tirando 10/37 dal campo.Cubaj è un muro in difesa, Romeo e Cinili tengono avanti l'Italia, 33-31 al 25esimo. Horti è tutto l'attacco ungherese che chiude avantiil terzo periodo (parziale 7-14). Le prime due triple segnate dopo dodici errori lanciano l'Ungheria sul 34-45, Sottana mette cinque punti in fila per il 39-46 al 33esimo. Cinili mette tre liberi per rimanere in partita, 42-48, poi ancora capitan Sottana la tripla del 45-51 al 36esimo. Zandalasini trova il meno tre, 49-52, ma due azioni con canestro e fallo ricacciano indietro l'Italia 49-58. L'Italia non ne ha più, Ungheria vinceed è prima nel girone.