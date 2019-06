Europei, l'Italia supera la Slovenia. Contro la Russia spareggio per i quarti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' la partita decisiva per il secondo posto nel girone C. La vince l'Italiagrazie a due quarti centrali di grande sostanza e percentuali al tiro decisamente migliori rispetto alla partita persa contro l'Ungheria. Martedì a Belgrado sarà, arrivata terza nel girone D. Ottima Francesca Dotto, 18 punti. Crippa 15 punti con 3/3 da tre, Olbis Andrè, 13 punti e 10 rimbalzi. Alla Slovenia non bastano le buone prestazioni delle esperte Baric (15 punti) e la naturalizzata Evans (13 punti e 9 rimbalzi). Prezelj con 12 punti.Si segna poco nei primi due minuti, poi Baric per il 6-9 al quarto. Il primo vantaggio azzurro arriva sull'11-10 con il sesto punto di Andrè. Il primo quarto finisce. Italia sfrutta un fallo antisportivo avversario segnando cinque punti per il 26-23, poi 30-25 con due liberi di Romeo al 16esimo. Al riposo lungo Italia avantidopo un parziale da 18-11 nel quarto.Al rientro in campo, azzurre senza Sottana che negli spogliatoi ha sentito un dolore al polpaccio. E' Francesca Dotto a trovare la tripla del 45-36. Italia difende bene e trova un'ottima distribuzione di punti in attacco. I liberi di Zandalasini e Crippa lanciano sul 52-42 al 27esimo. Il terzo quarto finisce. Andrè quasi in doppia doppia, Crippa 12 punti. Evans prova a tenere la Slovenia in partita, 59-48 al 33esimo, ma ancora Francesca Dotto decisiva con la tripla del 66-51 e il sottomano del 68-51 al 37esimo. Zandalisini mette la ciliegina sulla torta. Finisce, martedì ci giochiamo i quarti di finale contro la Russia.