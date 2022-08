Al via gli Europei di Basket 2022, il calendario delle gare degli azzurri e dove vederle

È tutto pronto per il FIBA EuroBasket 2022, il campionato europeo maschile di pallacanestro, in programma dal 1° al 18 settembre. Sarà la 41ma edizione, in modalità itinerante in 5 città (Colonia, Praga, Tbilisi e Milano per la prima fase, e Berlino per la fase finale), 24 nazionali, divise in 4 gironi da 6 squadre ciascuno. Prima fase in programma dal 1° all’8 settembre, cui farà seguito quella a eliminazione diretta, con gli ottavi di finale (10 e 11 settembre) con le prime quattro classificate di ogni gruppo, i quarti di finale (13 e 14 settembre), le semifinali (16 settembre) e le finali dal quarto al primo posto (18 settembre). L’ultima edizione, disputata nel 2017, ha visto il trionfo della Slovenia.

Dove vedere l'Europero in TV

L'evento sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW. Nella prima fase tre match al giorno (compresi tutti i match dell’Italia) verranno trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW, con studi pre e post partita live dal Forum di Assago. Sky Sport Arena sarà il canale di riferimento, con finestre di approfondimento su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport (#SkyEuroBasket). Nella seconda fase, dal 10 settembre, Sky trasmetterà tutte le partite dagli ottavi alla finale, con commento e studi live da Berlino.

Il girone dell'Italia

La Nazionale Italiana, impegnata nel Girone C con Croazia, Gran Bretagna, Ucraina ed Estonia, esordirà sul parquet del Forum il 2 settembre, contro gli estoni. A seguire gli Azzurri affronteranno il 3 la Grecia, il 5 l’Ucraina, il 6 la Croazia e l’8 la Gran Bretagna. Palla a due sempre alle ore 21, in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Le partite degli azzurri

2 settembre Italia-Estonia ore 21:00

3 settembre Italia-Grecia ore 21:00

5 settembre Italia-Ucraina ore 21:00

6 settembre Italia-Croazia ore 21:00

8 settembre Italia-Gran Bretagna ore 21:00