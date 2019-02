La AX Milano batte il Maccabi e vince la quarta in fila in Eurolega

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era una partita da vincere a tutti i costi per tenere vivo il sogno dei play off in Eurolega e dimenticare l'uscita prematura in Coppa Italia contro Bologna. E l'Olimpia Milano regala il successo 87-83 contro il Maccabi Tel Aviv che aveva vinto cinque delle ultime sei partite. Quarta vittoria consecutiva in Europa e ribaltata anche la differenza canestri dell'andata. Con la sconfitta del Baskonia a Barcellona, e in attesa delle partite di domani di Olimpiacos e Bayern Monaco, stasera la squadra di Pianigiani è addirittura sesta in classifica. Ottimo James, 19 punti e 26 di valutazione, Bene Jerrels con 16 punti e Brooks con 15 punti e sette rimbalzi. Maccabi, mai domo, trova 20 punti da Wilbekin, 16 da Roll e 14 per O'Bryant con 8 rimbalzi.Senza Della Valle, già a Varese nel ritiro della Nazionale che domani sera si gioca la qualificazione ai mondiali, tornano in quintetto Nedovic e Tarczewski. La scena iniziale è tutta di Johnny O'Bryant: l'ex Milwaukee e Charlotte segna 10 dei primi sedici punti del Maccabi, avanti 12-16 al sesto. Roll segna il 18-22, primo quarto in archivio sul 20-22. Nunnaly e Jerrels decidono che è il momento di alzare le percentuali da tre, due triple in fila e vantaggio 28-27 al 13esimo. La partita è equilibrata, Roll riporta avanti Tel Aviv 35-36 al 17esimo. James e Jerrels reggono l'attacco dell'Olimpia, ma al riposo lungo è ancora parità sul 47 con la tripla da nove metri di Wilbekin sulla sirena.Maccabi avanti 47-51, poi sette punti in fila dell'Olimpia ribaltano il risultato e costringono il tecnico israeliano a bloccare precipitosamente il cronometro con un time out. Dopo la sospensione, però, Brooks e James trovano il primo allungo di Milano, 60-53 al 27esimo. Il Maccabi non ci sta e si riavvicina a fine terzo quarto, 64-62 con la tripla di Roll allo scadere. Lo statunitense di passaporto tunisino è caldissimo e mette anche la tripla del 68-69 al 34esimo. La partita è durissima, Brooks e James regalano il 77-73 al 37esimo, poi lo stesso ex Panathinaikos trova una tripla delle sue da otto metri per l'80-73 e il Forum è tutto in piedi. Milano "vede" il traguardo con i liberi di Nunnaly, 84-75, ma Tel Aviv torna al meno quattro, 84-80, con un'altra tripla di Wilbekin. Si gioca anche per la differenza canestri. Nunnaly mette altri due liberi, 86-80 a sedici secondi dalla fine. Wilbekin ancora da tre per l'86-83 a 9 secondi dalla sirena. Brooks mette un solo libero e vince 87-83. Una grande iniezione di fiducia