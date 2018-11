Milano infila la sesta: il Baskonia si arrende al fotofinish

Ultimo aggiornamento: 01:20

Milano continua la corsa verso l'alto in Eurolega. Vince 93-90 e ottiene il sesto successo europeo in otto partite. Lo “sforzo in più” chiesto da Micov nel pre partita si concretizza in una partita intensa e vinta grazie a Micov e James che insieme mettono rispettivamente 22 e 20 punti. Baskonia generoso ma alla fine la differenza la fanno i dettagli a favore della Armani Exchange. Real Madrid e Cska Mosca restano imbattute, Efes e Fenerbahce tengono il passo.Ancora senza Della Valle e Nedovic, i cui infortuni sono stati valutati meno gravi del previsto, l'Olimpia parte con James, Cinciarini, Micov, Brooks e Tarczewki. Risponde Baskonia con Hilliard Vildoza Shields Poirier Shengeila. L'avvio di Milano è tutto firmato James tra canestri e assist: 13-8 al quarto. Micov, 13 punti nel quarto, mette la tripla del 23-16. Il primo quarto finisce 27-26 con Janning e Poirier che riducono per gli ospiti. Jerrels mette la tripla del 33-28, Milano difende e spinge in attacco: 41-32 al 15esimo. Baskonia non trema e torna 44-43. Brooks tiene a due possessi di distanza i baschi. Al riposo lungo è 47-43.James rientra caldissimo dagli spogliatoi e segna nove punti in fila. Milano riallunga 56-47, poi 59-50 al 24esimo. Micov trova ancora il +10, 62-52, ma Garino e il giovane e interessante play Vildoza riducono a meno due, 62-54. Kuzminskas regala il 73-66 di fine terzo quarto. Micov già a 22 punti e James a 16. Janning e Jerrels colpiscono da tre per entrambe le squadre: 82-75 al 34esimo. Brooks inventa un canestro e fallo che regala l'88-79, ma gli spagnoli non ci stanno e rientrano al meno tre,88-85. Non si segna per oltre un minuto, Milano rimane in vantaggio 89-87 a 27 secondi dalla fine. Jerrels segna i liberi del 93-87, Janning segna da tre. Baskonia recupera addirittura palla ma Brooks stoppa il disperato tentativo di Hilliard. Finisce 93-90, Milano diverte anche se fa soffrire. I piani alti in Europa sono confermati.