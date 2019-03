Eurolega, Milano crolla contro il Fenerbahce. Play off addio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vittoria che non c'è. Milano ci prova, ma il Fenerbahce si dimostra anche stasera la migliore squadra di Eurolega. Al Forum finiscecon i turchi che blindano il primo posto indipendentemente da quello che accadrà nell'ultima giornata. La AX si aggrappa alla speranza, ma ci vorrebbe un miracolo. Che, onestamente, sarà davvero difficile. Per l'Olimpia è la quinta sconfitta consecutiva tra campionato e Eurolega e si può parlare di crisi. Il Fener è guidato in maniera impeccabile dae 5/11 da tre punti. Kalinic lo segue con 22, Datome ne mette 12. Serata no di James, appena 8 punti con 1/8 dal campo. Generoso Nunnaly con 26 punti e Jerrels con 20. Micov ci prova. Poi nulla altro. Pianigiani deve fare una prpofonda riflessione.- Obradovic lascia a casa Lauvergne, infortunato lungodegente, e a sorpresa Vesely e Sloukas. Micov regala il primo vantaggio AX sul 9-7. Muhammed Ali, alias Bobby Dixon, ex Treviso e Brindisi, distribuisce punti e assist e il Fener torna avanti 9-16. Quando Obradovic chiama in campo Datome, l'applauso del Forum sale alto per il capitano della nazionale davanti agli occhi attenti di coach Sacchetti seduto in seconda fila. Il primo quarto si chiudecon la tripla dell'azzurro. Kuzminskas ingaggia un bel duello contro Kalinic e Milano resta agganciata, 30 pari al 15esimo. Dixon inventa, Melli e Mahmutouglu sono il braccio armato e il Fener vola sul 32-42. Tarczewski è nervoso e commette tre falli in due minuti. Dixon trova il suo diciottesimo punto con la tripla delche manda tutti a rifiatare negli spogliatoi.- Non si segna per due minuti, poi Guduric e Dixon riprendono a segnare da tre: 44-55, poi 49-58 al 24esimo con 11/20 da oltre l'arco. Con i liberi, Milano ricuce fino al 59-65 al 27esimo. L'Olimpia, pur avendo James in serata negativa, resta agganciata alla partita con un Nunnaly efficace. Al 32esimo è, ma è un sussulto. Kalinic e Mahmutoglou rimettono le cose a posto: 70-83, poi 73-85 al 34esimo. Quando Nedovic prende un fallo tecnico e Kalinic punisce ancora da tre per l'81-98, i titoli di coda scorrono impalcabili pur mancando ancora 3 minuti. Il pubblico del Forum, dopo aver sospinto incessantemente la squadra, fischia mentre i tifosi turchi festeggiano. Finiscee la gloria è tutta per il Fenerbahce.