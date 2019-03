Eurolega, Milano batte l'Olympiacos e avvicina i play off

Ultimo aggiornamento: 23:46

Una vittoria che vale doppio. La AX Milano vince al Forum, conquista la sua quattordicesima vittoria in stagione regolare di Eurolega e si porta in vantaggio 2-0 contro l'Olympiacos. Con le contemporanee sconfitte di Bayern Monaco e Maccabi Tel Aviv, i play off sono sempre più vicini. Decide un terzo quarto da 26-16 che lancia l'Olimpia sospinta dacon due triple incredibili da distanza siderale, e sostenuta da Micov con 13 punti. Bene anche Tarczewski e Brooks con 10 rimbalzi a testa. Milutinov, 13 punti e 9 rimbalzi, il migliore dei greci.Milano è al completo, l'Olympiacos è reduce da una settimana tribolata anche dal punto di vista societario. La AX parte forte con Micov e James: 13-2 al quinto. Dopo dieci minuti Milano resta avanti 19-10. I greci si svegliano. Spanoulis inventa, Papanikolau e Milutinov realizzano: 21-19 al 15esimo. Al riposo lungo è, l'Olympiacos ha 11 rimbalzi in attacco contro 3.Il rientro in campo dell'Olimpia è deciso: 34-25 al 24esimo. Williams Goss e Milutinov riducono 38-35, Tarczewski inchioda due schiacciate, James è preciso ai libero e la AX ricaccia indietro i greci, 44-35. Al trentesimo ècon la "solita" tripla di James da otto metri allo scadere. Il miglior giocatore del mese di febbraio concede un'altra magia da dieci metri e con il libero aggiuntivo regala a Milano il massimo vantaggio: 56-41 al 33esimo. L'Olympiaco prova a rientrare, 62-53 al 37esimo, ma Milano non concede più nulla. Finiscee il sogno play off prosegue con intensità.Nelle altre partite, il Real Madrid passeggia in casa del Khimki,con quattro in doppia cifra, 48 rimbalzi contro 24 e 28 assist a 16. Il Bayern Monaco è sconfitto a Kaunas, il Maccabi Tel Aviv perde in casa contro l'Efes. Domani la bella sfida tra Fenerbahce e Barcellona, mentre Milano guarderà con attenzione la partita tra Baskonia e Buducnost. Una sconfitta dei baschi andrebbe a tutto vantaggio dell'Olimpia.