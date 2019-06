Nba, è la notte di Zion Williamson. Ma la foto con Bitadze ignorato scalda il Draft

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lui si chiamae, come il difensore che prende in faccia la schiacciata di, è quello che finisce suo malgrado nella foto simbolo. Il giovane georgiano aldi questa notte - diretta sudall'1.30 - si contenderà con tanti altri talenti la chiamata al primo giro della lotteria. Non la prima chiamata assoluta che, salvo ribaltoni sconvolgenti e francamente inattesi, sarà. Che nella foto è quello che gli sta a fianco e nemmeno si vede, sommerso com'è dai fotografi.Cronaca di una notizia che non c'è. A differenza di molti altri Draft, anche recenti, la first pick di questa notte non sarà una sorpresa per nessuno. L'ala di Duke è circondata da un'attesa che non si riscontrava proprio dai tempi di LeBron. Perché, proprio come King James, Zion sembra qualcosa mai ammirata prima in natura. Una struttura fisica imponente che parla di 201 centimetri per 219 chilogrammi. Lo chiamano il carroarmato volante. Perché al di là dell'aspetto fisico imponente - più per muscoli e pancia che per altezza - sfoggia anche una velocità impressionante e una capacità di lavorare il pallone in palleggio che non dovrebbe essere propria di un giocatore con le sue caratteristiche. Williamson sarà la medicina dei, che che si sono appena privati di, spedito ai, e che insieme alle contropartite arrivate da L.A. () dovrà riportare la squadra ai playoff.Poi sarà bagarre. Conprobabili 2 e 3, con destinazione(che ha sacrificato il proprio playper rimpiazzarlo con il prospetto di Murray State) e, attratta più che mai dal play di Duke che ha ricevuto anche la benedizione di. Nella bagarre potrà rientrare anche il povero Bitadze, snobbato da tutti nella conferenza pre Draft, ma non dai futuri colleghi, cui quella foto non è proprio andata giù. «L'importante non è come inizi, ma come finisci. Dimostragli che si sbagliano», ha scritto sui social, georgiano di lungo corso in Nba ed ex campione con Golden State. «Usala come benzina», gli ha suggerito invece una vecchia volpe come. Messaggi anche dadei Miami Heat edei Warriors. Uno chiamato alla 35 che ha cambiato le sorti della Nba.