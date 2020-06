Datome firma con Milano: «Felice di ricominciare da qui»

Ultimo aggiornamento: 16:00

Adesso è arrivata anche l'ufficialità:è un giocatore dell'. Dopo un corteggiamento di cinque anni, il capitano della, 175 presenze in azzurro con 1579 punti, ha firmato un contratto di 3 anni con il club allenato da. «Sono davvero felice - dice Datome al sito del club - di cominciare questo nuovo capitolo della mia carriera in una società storica e ambiziosa come l'Olimpia Milano». Datome lascia il Fenerbahce dopo 5 anni e 9 trofei vinti, tra cui l'Eurolega nel 2017.«Gigi è un giocatore che rappresenta tutto quello che cerchiamo in un atleta: carisma, esperienza, valori umani, mentalità vincente. Siamo entusiasti di averlo con noi», commenta il general manager dell'Olimpia,. In attesa dell'annuncio di- si attende la conclusione della Acb, il Baskonia è in campo stasera nella finale contro il Barcellona -, l'ultimo tassello per l'Olimpia ora dovrebbe esseredalloper completare un roster di altissimo livello.«Ho riletto il mio primo post da giocatore del Fener, ormai 5 anni fa. Volevo giocare al più alto livello possibile, con i più grandi obiettivi possibili cercando di essere più partecipe possibile ai risultati di squadra. Son stati 5 anni totalizzanti. I più intensi della mia carriera, ma anche i più gratificanti. Non solo per i 9 titoli, le 4 final four di fila e ovviamente l'Eurolega del 2017. Non solo per aver portato il Fener nell'elite del basket europeo. Non solo per la gioia e le emozioni regalate ai nostri tifosi, che mi hanno fatto sentire un loro figlio e un loro orgoglio. Soprattutto per il senso di identità che ho provato dopo poco tempo che sono arrivato. Ogni gioia, ogni successo, ogni soddisfazione che ha vissuto il Fenerbahce, Istanbul o la Turchia stessa, la vivevo anch'io. Perché il Fener, Istanbul e la Turchia ormai fanno parte di me». Così su Instagram Gigi Datome saluta il Fenerbahce, dopo 5 anni.