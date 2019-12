Cremona vola. Batte Varese 93-72 e avvicina la Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vanoli Cremona conferma la legge del Pala Radi, batte Varesee vola a 16 punti in classifica. Stasera è quarta da sola. Varese, quasi perfetta in casa, subisce la sesta sconfitta in trasferta giocando molto a sprazzi e subendo nel secondo e terzo periodo un parziale da 54-33. Cremona la vince a Rimbalzo, 43 contro 26, e con il gruppo degli italiani:, Ruzzier 12 punti e 5 assist, Sanguinetti 10 punti e De Vico 14 punti. Completa la serata offensiva Happ con 13 punti, 12 rimbalzi e sei assist. Jakovics 15 punti (5/10 da tre), Simmons 13 punti e 8 rimbalzi, e Vene con 12 punti non bastano agli ospiti.Cremona è ancora senza Diener e Matthews, ma presenta il nuovo arrivato Malachi Richardson, ex Sacramento Kings e Toronto Raptors e sostituto a tempo dell'altro infortunato Stojanovic. Avvio equilibrato, 14-11, poi 16-16. Varese prova l'allungo fino aldel 12esimo con due triple in fila di Jakovic. L'ultimo arrivato in casa Cremona e De Vico suonano la carica a suon di triple: al 14esimo il sorpasso, 32-30, è cosa fatta. Varese non segna praticamente più, la Vanoli scappa 40-33 al 18esimo e chiude avanti(secondo parziale da 29-17).Varese rientra molto più concentrata e con un 0-8 di parziale sorpassa 47-49 al 22esimo. La partita vive di fiammate, ora è la volta di Cremona, 10-0 e 57-49 al 25esimo. Richardson ancora da tre e un Akele perfetto in attacco regalano il 69-53 al 28esimo. Al terzo riposo è. Varese esce dalla partita, Happ con gli assist e Sanguinetti con le triple regalano l'82-62 al 34esimo. Gli ospiti non ne hanno più, finiscee Cremona è ad un passo dalla Coppa Italia.Domani il resto della giornata. Spicca, la seconda contro la prima, una partita che si preannuncia ad altissimo contenuto tecnico e spettacolare. Milano in casa contro Trento per dare continuità ai suoi risultati. Fortitudo Bologna contro Happy Casa Brindisi (che aggiunge l'ex Trento Sutton nel suo roster) e Virtus Roma contro Germani Brescia sono due veri e propri spareggi per la Coppa Italia. Trieste cerca la risalita in casa contro una rinfrancata Cantù, a Pistoia sfida salvezza tra i toscani e la Carpegna Pesaro con i marchigiani ancora a zero punti.