Coronavirus, la Lega Basket trova l'accordo con i giocatori: taglio agli stipendi del 20%

La Lega Basket, la Giba (Associazione Italiana Giocatori di basket) e l'Usap (Unione Sindacale Allenatori di Pallacanestro) hanno raggiunto un accordo per la riduzione della retribuzione lorda per i tesserati che hanno ingaggi superiori a 50mila euro annui per la stagione cancellata dalla Fip a causa del Coronavirus. Per chi guadagna meno sono state stabilite due fasce con minore percentuale di riduzione. La Lba è la prima lega italiana a ratificare questo tipo di accordo.