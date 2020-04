Coronavirus, LeBron James: «Fermare l'Nba? Non se ne parla»

Fermare l'Nba? Non se ne parla. LeBron James reagisce sui social a notizie secondo cui alcuni dirigenti di squadre e agenti vorrebbero che la stagione venisse cancellata a causa della pandemia, riportate dalla Cnbc, e replica via twitter: «È stato riferito che dirigenti e agenti vogliono annullare la stagione. Questo non è assolutamente vero. Non conosco nessuno che abbia detto una cosa del genere. Non appena sarà sicuro, vogliamo concludere la stagione. Io sono pronto e il mio team è pronto. Nessuno dovrebbe cancellare nulla». Secondo Cnbc, agenti e dirigenti affermano che i proprietari delle squadre sono preoccupati per le questioni di responsabilità che una ripresa della stagione comporterebbero. Sono anche preoccupati per la mancanza di entrate dalle biglietterie se le partite si giocheranno a porte chiuse e fossero solo trasmesse in tv. LeBron non ci sta. © RIPRODUZIONE RISERVATA