Coronavirus, no all'idea Virtus, la stagione rischia di essere annullata

Non passa in Lega Basket la proposta della Virtus Bologna di terminare il campionato di Serie A tra luglio e settembre. L'indicazione dei 17 club resta quindi quella di concludere la stagione entro il 30 giugno, crescono dunque le possibilità che la Serie A venga alla fine annullata per mancanza di date. È quando ha stabilito l'assemblea odierna, tenuta in conference call tra i 17 club e presieduta da Umberto Gandini. Ultimo aggiornamento: 20:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA