Cantù, Gerasimenko: «Vendo la società a costo zero»

, dal 2015 proprietario della Pallacanestro Cantù, ha messo in vendita a costo zero la storica società di basket, di cui detiene quasi il 100%, a causa dei problemi con la sua azienda in Russia. Lo rende noto la Pallacanestro Cantù con un comunicato a firma di Gerasimenko stesso: "Cari amici di, mi corre l'obbligo di informarvi che la mia azienda Red October Volgograd è stata sottoposta a sequestro, che definirei esproprio da parte di alcuni esponenti governativi della regione di Volgograd e della sua Agenzia delle Entrate, attraverso la formula del fallimento con relativo curatore, senza che vi siano pendenze o debiti nei loro confronti"."Questo - scrive ancora- Determina l'impossibilità contingente da parte mia a mantenere la società Pallacanestro Cantu. Confido nel fatto che si risolvano in fretta i problemi. Mi rimbocco le maniche per trovare una soluzione adeguata alle aspettative della squadra e mie personali e mi appello alla volontà di tutti coloro che amanoal fine di dare continuità all'attività della squadra, mettendo sul mercato la mia partecipazione azionaria a costo zero"."Pallacanestro Cantù comunica che, a seguito di una riunione tenutasi nella mattinata odierna nella sede di Cermenate tra i vertici societari e tutto lo staff, si è deciso di comune accordo di mantenere – non solo in egual misura, ma con maggior solerzia - l'impegno necessario a garantire la prosecuzione della gloriosa storia del club. Al termine del meeting si è espresso, Amministratore Unico di Pallacanestro Cantù: "Da parte di ognuno di noi c’è la volontà e la determinazione di assicurare il regolare svolgimento delle mansioni quotidiane, al fine di aiutare il club in ogni modo possibile con grande passione e tenacia. Siamo uniti, questo è già un buon punto di partenza. Per finire, rivolgo a tutti i nostri tifosi l’invito a stringersi attorno alla squadra, iniziando dalla partita di lunedì sera contro. Mai come ora abbiamo bisogno del vostro supporto". La società Pallacanestro Cantù, dunque, invita tutti i tifosi biancoblù, appassionati e sponsor a partecipare attivamente alle partite del club per il bene stesso della società.