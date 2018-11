Sedici convocati azzurri, Sacchetti richiama Gentile

Per l'Italbasket ci sono altre due gare decisive sulla strada per il Mondiale 2019. Gli azzurri, secondi nel gruppo J delle eliminatorie dietro la Lituania e in vantaggio su tutte le altre formazioni, si raduneranno a Brescia lunedì prossimo, 26 novembre, per preparare la sfida casalinga ai baltici (29 novembre al PalaLeonessa) e quella esterna alla Polonia (2 dicembre a Danzica). Il ct Meo Sacchetti ha scelto i 16 giocatori che proveranno a guadagnarsi, già in questa finestra, il pass per la rassegna iridata in programma il prossimo anno in Cina. Nella lista si riaffaccia Alessandro Gentile, le cui ultime apparizioni in azzurro risalgono a un anno fa, ovvero le due presenze nella prima finestra contro la Romania a Torino e la Croazia a Zagabria. Le ottime prestazioni in questo inizio di campionato di Serie A sono valse la chiamata a Giampaolo Ricci, che a Cremona è una delle più belle rivelazioni della stagione. Ricci, inserito più volte nella 'long list' del ct, è stato il capitano della Nazionale Sperimentale nella scorsa estate. Tornano anche Fontecchio e Polonara dopo aver saltato entrambi la quarta finestra.



Questi i 16 convocati dell'Italbasket: Abass (Germani Brescia), Aradori (Segafredo Bologna), Biligha (Umana Venezia), Burns (A/X Armani Milano), Cinciarini (A/X Armani Milano), Filloy (Sidigas Avellino), Fiaccadori (Dolomiti Trentino), Fontecchio (A/X Armani Milano), A.Gentile (Estudiantes/Spa), Polonara (Banco Sardegna Sassari), Ricci (Vanoli Cremona), B. Sacchetti (Germani Brescia), Tessitori (De Longhi Treviso), Tonut (Umana Venezia), L. Vitali (Germani Brescia), M. Vitali (MoraBanc Andorra/Spa).

© RIPRODUZIONE RISERVATA