Boston-Dallas, al via le Finals Nba: come funzionano, come e dove vederle

Il sipario si alzerà stanotte, quando in Italia saranno all’incirca le 2.30. Boston Celtics contro Dallas Mavericks, i favoriti dall’inizio della stagione contro gli underdog guidati dal fenomeno Luka Doncic. Scattano ufficialmente le Finals Nba, che si giocheranno al meglio delle sette partire. I verdi di Jayson Tatum, avendo chiuso la regular season con il record migliore, hanno il vantaggio del campo. Tradotto: quattro delle eventuali sette sfide si giocheranno al TD Garden. Come detto, si parte questa notte e a Boston si giocherà anche Gara-2, in programma nella notte tra domenica 9 e lunedì 10, alle 2.00 italiane.

Quindi la serie si sposterà a Dallas per Gara-3 e Gara-4: la prima nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 (ore 2.30), la seconda tra venerdì 14 e sabato 15 (ore 2.30).

IF NECESSARY

A questo punto entriamo nel campo delle possibilità. Se dovesse servire una gara 5 si giocherà a Boston nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 (ore 2.30), mentre per l'eventuale gara 6 si tornerà a Dallas nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 (ore 2.30).

In caso di equilibrio estremo, a decidere sarà gara 7, sul parquet dei Celtics nella notte tra domenica 23 e lunedì 24, a partire dalle 2.

DOVE VEDERLE

Tutti i match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA e in streaming su Now, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Sarà possibile seguirle anche sul sito ufficiale della Nba, in questo caso è però necessario l’abbonamento all’Nba League Pass.