Bianchini: «Che errore fermare il campionato di basket!»

«Un frettoloso errore». L'ex ct azzurro, Valerio Bianchini, torna a criticare la decisione del vertici del basket italiano di chiudere il campionato in via definitiva a causa della pandemia. «Quando, molto prematuramente, Fip e Lega decisero di chiudere ogni prospettiva futura al campionato - lo sfogo di Bianchini su Facebook -, con una espressione un pò forte dissi che quella ritirata anzitempo era un forma di codardia. Apriti cielo, la mia asserzione ricevette indignati rimbrotti da social e carta stampata. Ora le opinioni sono cambiate - afferma l'ex tecnico -. A fronte del silenzio tombale che per mesi ha tolto il basket dai discorsi della gente, da più parti si riconosce che quel prematuro ritiro è stato un frettoloso errore»