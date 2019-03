Coppa Italia, la Virtus Roma batte Verona e vola in semifinale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attesa reazione. La Virtus Roma, dopo le ultime due sconfitte di un punto in campionato, battela Tezenis Verona e conquista la semifinale di Coppa Italia di Legadue. Giocherà contro la vincente di Fortitudo Bologna e Edinol Biella. La vittoria è costruita già nel primo quarto, chiuso 26-16, poi i ragazzi di coach Bucchi non hanno cali di tensione e controllano fino alla fine vincendo in tutte le voci statistiche, dai rimbalzi 40 contro 32, agli assist, 22 contro 12. Emblematica la valutazione complessiva: 106-48. Ottimo, 21 punti e 10 rimbalzi, seguito da Moore, 15 punti e 4 assist. Bene Landi (11 punti), Saccaggi (10) e Alibegovic, 8 punti e 10 rimbalzi. Verona impalpabile, Poletti 13 punti e 9 rimbalzi, Ferguson, molto atteso, appena 11 punti con 4/12 dal campo. L'arrivo di, ex stella Lakers in Nba, potrà essere utile ai veneti per avere maggiore pericolosità in attacco.Senza Chessa infortunato, e con Sandri non al meglio, la Virtus parte forte, 11-6 dopo quattro minuti. Verona torna sotto, 13-11, ma il finale di primo quarto è tutto per i capitolini, avanti. Il vantaggio si dilata ad inizio secondo periodo, Sims e Santiangeli regalano il 42-25 al 17esimo. Al riposo lungo Virtus avanti, Sims è già a 18 punti e 7 rimbalzi.Si riprende da dove avevamo lasciato, Roma grintosa, Verona completamente fuori partita. Saccaggi e Moore regalano il 55-29 al 24esimo e Dalmonte è costretto a chiamare time out in tutta fretta. Ancoracon le triple (10 punti per lui nel quarto) e la Virtus vola: 62-36 al 27esimo. Il terzo quarto si chiude 67-40 e la partita è virtualmente chiusa. Verona ha un sussulto con Poletti e Ikangi, parziale di 2-12 e punteggio fissato sul 69-52 al 34esimo. Questa volta è Bucchi a dover spezzare l'inerzia con un minuto di sospensione. Roma rientra più concentrata, Sims regala il 73-54. La Tezenis non ne ha più, Roma vincee vola in semifinale.