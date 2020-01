Virtus Roma, a Cremona sesta sconfitta consecutiva. Ora non si può più sbagliare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi totale in casa Virtus Roma che cede il passo alla Vanoli Cremona e subisce la sesta sconfitta consecutiva. Al Pala Radi finisce. Il primo quarto dei padroni di casa da 32-22 indirizza la partita, i capitolini rientrano e trovano il vantaggio minimo ad inizio di terzo periodo, ma sarà l'unico sussulto di una partita con troppi bassi e pochi alti. E in caso di vittoria di Pistoia contro Treviso, la partita di domenica prossima al Pala Eur proprio contro i toscani sarà un autentico spareggio salvezza., domina la scena, sostenuto da Ruzzier, 15 punti e sei assist, e Matthews con 14 punti. Il "solito" Travis Diener fa 12 punti e ben 12 assist.Per la Virtus Roma, Jefferson 23 punti e otto rimbalzi, Kyzlink 18 punti, Dyson 13 punti ma 5/14 dal campo. Poche parole perin sala stampa: "Gli attacchi hanno avuto il sopravvento. Cremona è molto brava a correre e noi non siamo stati bravi a fermarli, soprattutto nel finale. Noi abbiamo qualcosa di buono, nel complesso non abbiamo fatto una partita in attacco ma serve di più. Ora è davvero il momento di non mollare".Pronti via e Cremona parte forte: 6-0, poi 11-6 e 26-15 con le triple di Ruzzier e Richardson. Roma non è in partita, Diener mette un'altra tripla per il 30-19. Il primo quarto finiscecon 5/5 da tre per la Vanoli. Infortunio alla caviglia per Dyson, Matthews ne approfitta con un canestro e tiro libero per il 40-27 al 13esimo. Happ, fino a quel momento in ombra, ne mette sei in fila per il 46-33. Roma rientra con Buford e Jefferson, 50-43 al 18esimo, Dyson (giocherà con una caviglia dolorante fino alla fine) trova il meno due. Al riposo lungo èDagli spogliatoi esce una Virtus trasformata, Kyzlink trova il meno due, poi Jefferson la tripla frontale del 58-59, parziale di 0-8 e primo vantaggio della partita. Partita ora in equilibrio, Buford da tre per il 64-67 al 26esimo. Roma torna a commettere errori in attacco, Happ tocca 20 punti personali, De Vico chiude in transizione il terzo quarto, con la difesa capitolina che sta a guardare. Happ domina in attacco sostenuto da Ruzzier: 86-77 al 33esimo. Fallo tecnico a White, Matthews mette due triple per il 93-79 al 34esimo, Jefferson e Dyson regalano il 97-90, ma è l'ultimo sussulto. Finisce. Cremona sale ancora in classifica, Roma si avvicina pericolosamente alla coda.