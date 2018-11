Basket, Venezia resta imbattuta, Trento si libera dallo zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venezia resta imbattuta, Trento si libera dall’incubo dello zero in classifica. I due anticipi regalano emozioni a non finire. Al Pala Serradimigni, Sassari parte forte nel primo quarto, costringe Venezia a soli 11 punti segnati, poi la Reyer rimette a posto le percentuali, soprattutto da tre, si riavvicina, sorpassa e la chiude con il brivido, 83-86, con Sassari che ha la tripla del pareggio ma spreca. L’Umana vince la sesta partita su sei giocate e domenica prossima al Taliercio la super sfida contro Milano. A Trento, la vittoria arriva in volata e la firma Aaron Craft, tornato a vestire la maglia bianconera appena tre giorni fa, che segna gli ultimi quattro punti dei padroni di casa, finisce stremato, ma permette all’Aquila di sbloccarsi dopo cinque sconfitte. Brescia deve recriminare per non averla chiusa ad inizio ultimo quarto quando stava dominando.BANCO SARDEGNA SASSARI – UMANA VENEZIA 83-86Sfida ad alta quota al Pala Serradimigni. La vince la Reyer che, dopo un avvio molto complicato, ha la pazienza di non scomporsi e vincere sfruttando il suo enorme potenziale offensivo. Venezia, terzo miglior attacco del campionato, non segna per quasi tre minuti ed è già una notizia. Poi Haynes, Daye e Bramos si ricordano come si tira da tre e la Reyer trova il primo vantaggio, 8-11 al sesto. Sassari chiude la difesa, Smith, Cooley e Petteway fanno volare la Dinamo 23-11 alla fine del primo quarto. Giuri e De Nicolao riducono il distacco: 27-21 al 13esimo. Tonut segna quattro punti in fila e la Reyer è ancora più vicina: 28-25 al sedicesimo. Con pazienza Sassari ricostruisce un nuovo vantaggio (36-28), si va al riposo lungo con Venezia sotto “appena” 40-33, nonostante il 5/20 dall’arco e solo sei assist, statistiche nelle quali la Reyer è regina in campionato.Venezia riparte con una tripla di Giuri a cui rispondono Bamforth e Petteway: 48-41 al 23esimo. Le percentuali da tre punti migliorano per gli ospiti che con Daye trovano la parità dopo numerosi minuti di sofferenza: 50-50 al 26esimo. Haynes trova un’altra tripla e il sorpasso è servito al 27esimo: 54-55. Tonut sigla il 60-62 della fine del terzo quarto in cui Venezia ha segnato ben 29 punti. Inerzia e punteggio passano dalla parte ospite. Bramos mette dentro l’ennesima tripla per il 62-69, Daye appoggia il 64-71 al 34esimo. Polonara tiene da solo a galla la Dinamo con 15 punti e 7/7 da due, ma Daye è una macchina da canestri: prima segna il 68-75, poi il 73-80. Bramos segna il 77-84. Quando tutto sembra finito, Bamforth mette due triple siderali e riporta Sassari sull’83-84 a sette secondi dalla fine. Hayenes mette dentro due liberi, Smith ha la tripla del pareggio ma la sbaglia e Venezia resta imbattuta.DOLOMITI ENERGIA TRENTO – GERMANI BRESCIA 76- 75Le due squadre rivelazione della passata stagione si ritrovano per una sfida che oggi è di bassa classifica. Trento, ancora a zero punti in classifica, comincia con paura e Brescia prova ad approfittarne con il 2-7 iniziale. Il primo pareggio, 10-10, con la tripla di Forray. Abass e Mika ridanno fiato alla Leonessa: 14-20 all’ottavo. Il primo quarto si chiude 19-22. Si segna poco all’interno di una partita non bellissima. Mian tiene a galla l’Aquila con due triple consecutive, Mika appoggia il 25-27 al 15esimo. Hogue lotta con la solita grinta sotto canestro, Abass segna cinque punti in fila: 31-36 al 18esimo. Craft trova i primi punti della sua seconda avventura in maglia bianconera, ma Abass manda tutti al riposo con il canestro del 37-39.Abass riparte da dove aveva lasciato, quattro punti e Brescia mantiene il vantaggio minimo (43-44). Mian conferma le sue ottime doti da tiratore oltre l’arco e mette la tripla del 48-44 al 26esimo. Gomes trova il 56-50 per l’Aquila, ma il finale di tempo è tutto della Leonessa che recupera e sorpassa nel finale 56-58. L’emorragia trentina prosegue anche nell’ultimo quarto. Uno spaziale Allen segna triple a raffica e Brescia vola sul 56-64. Sembra finita ma il finale è tutto da scrivere. Hogue e Mian (5/9 da tre) si caricano la Dolomiti Energia sulle spalle e con Forray si torna a meno uno: 68-69 al 37esimo. Il sorpasso si concretizza con la tripla di Beto Gomes (72-71), ma Moss e Sacchetti ridanno il contro sorpasso, 72-75. Craft inventa quattro punti in fila, Brescia non trova il tiro finale e Trento vince la prima in campionato tirando un grosso sospiro di sollievo.